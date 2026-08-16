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鶯歌道路、人行環境同步升級 鳳一路藏「201314」城市彩蛋

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）在副市長朱惕之（右四）、工務局長馮兆麟（右一）等人陪同下，視察鶯歌區鳳吉四街瓶頸打通工程，並聽取施工簡報。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（右二）在副市長朱惕之（右四）、工務局長馮兆麟（右一）等人陪同下，視察鶯歌區鳳吉四街瓶頸打通工程，並聽取施工簡報。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜昨赴鶯歌區視察鳳吉四街瓶頸打通及鳳一路人行道改善工程。侯友宜表示，公共建設除要讓道路更安全、行人更好走，也可融入美學與巧思；鳳一路人行道改善後，還發現路燈編號「201314」，呼應「愛你一生一世」，盼成為七夕期間新的拍照打卡點。

侯友宜表示，新北持續以永續城市為目標，從「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設做起，逐步完善公共設施。鳳吉四街長期面臨道路狹窄、會車不易問題，市府因此推動改善，希望讓鶯歌從「人好走」到「車好行」同步升級。

新北市工務局長馮兆麟表示，鳳吉四街前後銜接鶯桃路二段及鳳一路，但在鶯桃路二段路口處寬度僅約3.5公尺，長期形成交通瓶頸，不僅會車困難，也影響消防救災車輛通行。

馮兆麟指出，市府經多年溝通協調，在兼顧公共利益及地主權益下取得用地，目前已進場施工，工期共45個日曆天，預計9月底完工，施工期間也要求落實交通維持及安全措施，降低對周邊居民及用路人影響。

新工處長簡必琦表示，鳳吉四街完工後，路寬將由原本3.5公尺、單車道雙向通行，拓寬至7.2公尺雙車道，可改善會車困難、降低路口行車衝突風險，也能讓大型消防救災車輛順利進出。

鳳一路人行道改善部分，市府除擴大人行空間，也增設智慧共桿、街道家具及無障礙設施，改善行人通行環境。

養工處長鄭立輝表示，工程過程中發現一處路燈編號為「201314」，數字恰巧呼應「愛你一生一世」，再搭配紅色愛心造型街道家具，形成特色地標。

鄭立輝指出，新北目前已完成全市25.6萬盞LED路燈汰換，除提升照明品質及節能效果，也希望透過設計巧思，讓既有公共設施兼具實用及城市美學。

侯友市長視察鳳一路人行道改善成果，在「201314」街道家具前大秀比愛心姿勢，歡迎市民朋友在七夕情人節來拍照打卡。圖／新北市工務局提供
侯友市長視察鳳一路人行道改善成果，在「201314」街道家具前大秀比愛心姿勢，歡迎市民朋友在七夕情人節來拍照打卡。圖／新北市工務局提供

鳳吉四街銜接鶯桃路二段路口處，路寬僅3.5公尺，影響通行順暢與救災安全，市府在兼顧公共利益與地主權益順利取得用地，新工處正進場施工，預計9月底完成。圖／新北市工務局提供
鳳吉四街銜接鶯桃路二段路口處，路寬僅3.5公尺，影響通行順暢與救災安全，市府在兼顧公共利益與地主權益順利取得用地，新工處正進場施工，預計9月底完成。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（中）與朱惕之副市長（左四）、工務局團隊在「201314」愛心造型街道家具合影，展現公共設施融入浪漫的創意巧思。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（中）與朱惕之副市長（左四）、工務局團隊在「201314」愛心造型街道家具合影，展現公共設施融入浪漫的創意巧思。圖／新北市工務局提供

鶯歌 城市 侯友宜

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