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下一站運動！搭三鶯享31 三峽、鶯歌運動中心推加碼優惠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三鶯線串聯三峽、鶯歌運動中心，民眾搭捷運也能享受運動便利性。圖／新北捷運局提供
三鶯線串聯三峽、鶯歌運動中心，民眾搭捷運也能享受運動便利性。圖／新北捷運局提供

搭上三鶯線，下一站就去運動！新北捷運三鶯線串聯三峽鶯歌生活圈，讓沿線運動休閒更加便利，新北市體育局攜手三峽、鶯歌國民運動中心，自即日起至8月31日推出第二波「搭三鶯 享31」優惠活動，以捷運串聯兩座運動中心，推出健身、課程、球場及運動用品四大優惠，鼓勵民眾揪親朋好友搭捷運來運動，再順遊老街、美術館及周邊景點，從一趟捷運旅程延伸出運動、休閒與觀光兼具的三鶯健康小旅行。

體育局指出，三峽、鶯歌國民運動中心提供健身、游泳、球類及多元運動課程，是三鶯地區重要的全民運動熱點，隨著三鶯線串聯沿線生活圈，民眾前往運動中心有更多元便利的交通選擇。此次「搭三鶯享31」第二波優惠，希望把捷運的便利性延伸到運動生活。

民眾完成與指定車站合照「健身房3人同行1人免費」；有氧、瑜珈等「指定單堂課程3人同行1人免費」；三峽、鶯歌運動中心租用羽球、桌球、壁球及匹克球場「租2小時再送1小時球場抵用卡」；另推出「日本機能鞋購鞋抽折扣」及「報名指定課程享鞋款8折」優惠活動。

三鶯線不只是交通建設，更進一步串聯三峽、鶯歌的運動與休閒資源。民眾可以搭捷運到運動中心健身、上課或打一場球，再把行程延伸至三峽老街、鶯歌老街及新北市美術館等周邊景點，打造「搭三鶯線→來去運動中心動一動→逛景點→吃美食」的一日遊路線，讓運動自然融入城市旅行，也讓國民運動中心成為探索三鶯地區的新起點。

「搭三鶯 享31」第二波優惠活動自即日起至8月31日於三峽、鶯歌國民運動中心登場，體育局邀請市民朋友把握暑假，揪家人朋友搭三鶯線走進運動中心，用一場球賽、一堂課或一次健身開啟三鶯小旅行。各項優惠適用方式、指定車站及課程內容，依三峽、鶯歌國民運動中心公告為準。

新北體育局推出「搭三鶯享31」方案，完成指定合照享三峽、鶯歌運動中心健身房3人同行1人免費。圖／三峽國民運動中心提供
新北體育局推出「搭三鶯享31」方案，完成指定合照享三峽、鶯歌運動中心健身房3人同行1人免費。圖／三峽國民運動中心提供

新北體育局推「搭三鶯享31」方案，三峽、鶯歌運動中心推球場租2小時送1小時抵用卡。圖／三峽國民運動中心提供
新北體育局推「搭三鶯享31」方案，三峽、鶯歌運動中心推球場租2小時送1小時抵用卡。圖／三峽國民運動中心提供

新北體育局推出「搭三鶯享31」方案，三峽、鶯歌運動中心指定單堂課程享3人同行1人免費。圖／三峽國民運動中心提供
新北體育局推出「搭三鶯享31」方案，三峽、鶯歌運動中心指定單堂課程享3人同行1人免費。圖／三峽國民運動中心提供

三峽 鶯歌 運動中心

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