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大稻埕煙火成雙北合作題材 李四川：兩岸抬頭是同一片天空

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川表示，昨晚在三重忠孝碼頭欣賞大稻埕煙火時，曾與台北市長蔣萬安通話，未來盼雙北共同規畫、一起舉辦相關活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川表示，昨晚在三重忠孝碼頭欣賞大稻埕煙火時，曾與台北市長蔣萬安通話，未來盼雙北共同規畫、一起舉辦相關活動。記者張策／攝影

2026大稻埕夏日節壓軸煙火昨晚登場，國民黨新北市長參選人李四川昨到三重忠孝碼頭欣賞煙火，台北市長蔣萬安則在大稻埕，兩人隔著淡水河分處兩岸。李四川今表示，昨晚還特別與蔣萬安通電話，未來希望雙北可以共同規畫、一起舉辦相關活動，「雖然隔了淡水河兩岸，但是抬頭看的天空是一樣的」。

李四川今天前往樹林博愛市場掃街時表示，他昨晚選擇到三重忠孝碼頭欣賞大稻埕煙火，蔣萬安則在淡水河對岸的大稻埕，兩人雖然身處不同城市，卻一起欣賞同一場煙火。

李四川說，他昨晚也與蔣萬安通電話，並向蔣表示，相關活動未來雖然橫跨淡水河兩岸，但雙北市民「抬頭看的天空是一樣的」，因此希望未來不只是台北單方面舉辦、新北民眾隔岸欣賞，而是由雙北共同參與規畫。

李四川指出，未來希望雙北可以「共同來創造這個活動、一起來舉辦」，讓台北、新北兩地市民都能欣賞美好的夜景，也讓淡水河兩岸的活動進一步串聯。

李四川過去多次強調雙北屬共同生活圈，交通、建設及大型活動都應透過跨市合作處理。此次則以大稻埕煙火為例，希望未來進一步擴大雙北合作，讓淡水河不再只是兩市界線，也能成為共同舉辦活動的場域。

李四川 大稻埕 雙北

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