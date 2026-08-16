平溪紫東社區艷紅鹿子百合浪漫綻放　紅淡蜜蜂蜜啤酒甜蜜滋味等你來嘗

台灣特有種艷紅鹿子百合，花瓣向後捲曲還綴有宛如小鹿斑紋的艷紅色斑點，每年8月是綻放的季節。平溪區紫東社區自8月17日起至9月6日止舉辦艷紅鹿子百合花展，每日開放時間為上午9時至下午4時，邀民眾走進平溪近距離感受其獨特風采。

艷紅鹿子百合主要分布於新北市平溪地區，多生長在陡峭岩壁及潮濕山谷。因棲地開發及人為過度採擷一度面臨生存危機。近年來新北市農業局與社區攜手推動種源保存、種苗培育及棲地復育，讓艷紅鹿子百合重新綻放於平溪的岩壁與屋簷。本次花展除可欣賞艷紅鹿子百合盛開美景，社區也將分享一路走來的復育歷程，帶領民眾認識珍稀植物的生態價值。

農業局表示，平溪紫東社區於2014年通過農村再生計畫，並曾榮獲全國第三屆金牌農村競賽銅牌肯定。今年社區生產的紫東饌紅淡蜜更榮獲2026年國際風味評鑑所風味絕佳獎二星獎章。花展現場販售以紅淡蜜特調的蜂蜜氣泡水及蜂蜜啤酒，讓遊客賞花時也能品嘗紫東社區獨具特色的甜蜜滋味。花展期間每逢周六、周日，社區還會安排每梯次約30分鐘的主題生態導覽；現場另推出水苔球DIY體驗，原價每組300元，花展期間享限定優惠價每組150元。

新北市農業局長諶錫輝表示，艷紅鹿子百合是平溪最具代表性的生態復育案例之一，也是農村再生「生活、生產、生態」三生共榮的具體實踐。透過珍稀植物復育、在地產業發展及生態旅遊體驗，不僅守護珍貴自然資源，也為農村帶來永續發展的新契機。

平溪紫東社區艷紅鹿子百合盛開。圖／新北市農業局提供