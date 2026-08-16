中元普度「線上祭拜」...北市將抽500名幸運兒送好禮

中元普度，民眾、公司行號普渡焚燒紙錢祭拜，因都會人口稠密，露天焚燒紙錢影響環境，北市民政局呼籲，民眾若有焚燒金銀紙錢需求，請勿露天焚燒，可於祭拜後將金銀紙錢先行放至各里集中點，各里視數量通知清潔隊協助巡收。

若民眾有大量金銀紙錢運送需求，可提前3日向鄰近清潔隊預約巡收服務，也可於本局網站下載通行證，自行將金銀紙錢送往焚化廠集中焚燒。

北市民政局也提供不分時地皆可以普度的線上祭拜網站，還可以參加抽獎活動，自即起至9月10日(農曆7月)下午5時止，至民政局線上祭拜網站(https://iwnet.civil.taipei/Purdue)參加線上普度後，填下基本資料即可參加抽獎活動，預計抽出500名幸運兒，有機會把保溫瓶分享杯、真空手拿杯、不鏽鋼野炊鍋盤、真空食物保溫罐、北歐木質餐具組、超商禮物卡等好禮。

北市府今年規畫在內湖焚化廠進行金銀紙錢專爐專燒，同時為便利民眾配合集中焚燒，北投、木柵焚化廠則協助收運後送往內湖焚化廠專爐專燒，各廠待燒金紙、銀紙錢亦分開單獨儲存，本市3座焚化廠均有神明長年駐守，負責統籌分配金銀紙錢。

另為表示對宗教科儀尊重，民政局與環保局亦邀請台灣省城隍廟8月10日至木柵、內湖及北投3座焚化廠辦理年度稟告祭拜（淨爐）儀式，完備宗教科儀，市民可放心配合金銀紙錢集中焚燒。

自即日起，民眾可至北市各里辦公處索取「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用袋」或「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用貼紙」(數量有限發完為止)，貼紙可黏貼於自行準備的紙袋，金銀紙錢裝袋後送至集中點或焚化廠集中焚燒。此外，亦可採行「以米代金」，以平安米替代金銀紙錢普度祭祀。

北市府提供集中燒的相關服務如下:

1.全市456個里辦公處免費提供「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用袋」、「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用貼紙」(數量有限發完為止)，或可至民政局網站下載列印「臺北市運送金銀紙錢集中焚燒通行證」貼在您打包好的金銀紙錢上，一樣可以響應集中焚燒。

2.如公司行號、公寓大廈、機關團體及宗教場所辦理普度，可自行至民政局官方網站下載列印「北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」，將待焚燒的金銀紙錢分別包裝，自行送往焚化廠免費集中焚燒。

◎專用袋、通行證、集中點及以平安米包裝袋圖稿等相關資訊，請洽民政局官方網站(https://ca.gov.taipei/Default.aspx)最新消息「115年度香枝與金銀紙錢減量及集中焚燒活動開跑！」或網路搜尋「拜拜減碳 神明稱讚」。