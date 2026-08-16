犬貓老了誰顧 新北培育寵物長照人才

犬貓高齡專業照護需求日益提升，新北市動保處推廣寵物長照，本月十八、十九日辦理「特定寵物長照機構教育訓練課程」，邀請獸醫師及相關領域專家授課，涵蓋高齡動物照護、疼痛管理、臨終照護、醫病溝通及長照機構實務，強化第一線從業人員專業能力。

新北市家犬貓共約卅七萬隻，其中八歲以上中高齡犬貓約占總數四成，目前已有四十六家長照動物醫院及四十間長照之家，提供高齡、慢性疾病及特殊照護需求犬貓醫療與生活照顧。

康寶動物醫院表示，近年飼主對高齡犬貓長照需求明顯增加，曾有高齡犬因後肢無力及關節退化導致行動困難，經獸醫師評估後安排復健治療、居家照護，活動能力及生活品質獲得改善。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，犬貓長照不只治病，更包括日常生活照護、疼痛管理、復健及情緒陪伴，飼主若能及早了解身體變化，就能提供更適合的照護方式。

新北市將「認養」納入高齡及特殊照護犬貓的照護支持，推出「毛寶貝長照認養，再享終身免費醫療照護」，目前已有三隻高齡或特殊照護犬貓透過長照認養找到家庭，讓有醫療及長期照護需求的毛寶貝也有機會走出動物之家。

動保處表示，透過教育訓練提升第一線照護人員專業知能，讓飼主有更多元且專業的照護選擇。