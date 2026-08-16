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電腦斷層要等1年 台大「轉檢」北市聯醫又塞爆

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查大排長龍，台大醫院院長余忠仁昨表示，受病人量龐大影響，目前部分ＣＴ檢查最長要等一年，院方已與台北市立聯合醫院陽明、和平院區合作轉檢，其中陽明院區檢查量能已近飽和，正研議再與第三家醫療院所合作分流檢查需求。

余忠仁指出，台大醫院病人量龐大，加上檢查發現異常後，患者需要持續追蹤，使電腦斷層（ＣＴ）檢查需求居高不下，目前部分檢查最長須等待一年。

院方近年透過多元方式分流，除安排部分病人至鄰近的台大癌醫中心分院受檢，每年轉檢約一萬七千人次，今年也與北市聯醫合作，首波由陽明、和平院區承接，未來規畫擴及仁愛院區。

目前光是轉往陽明院區的病人，每月就多達約四百人，幾乎已將對方檢查量能「塞滿」，但仍不足以消化龐大需求。為擴充院內量能，台大醫院在企業界支持下，將於新落成的健康大樓增設二台電腦斷層及二台磁振造影設備。

余忠仁說，目前台大醫院電腦斷層設備比台北榮總少四台，但平均每台設備執行的檢查量約為北榮二倍。未來新增設備後，預估每月可增加約一千人次檢查量能。

不過，除了設備不足，人力也是另一項挑戰。台大醫院目前放射師缺額逾十人，余忠仁表示，院方已透過加薪持續招募、逐步補足人力；但部分放射師受到電子業高薪、不必輪班等條件吸引而轉職，相關人力短缺並非台大單一醫院問題，而是全國醫療體系共同面臨的困境。

台大 電腦斷層 台大醫院

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