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蜘蛛人驚現大稻埕！射絲抓珍珠奶茶 8分鐘煙火震撼夏日節

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大稻埕夏日節的無人機燈光展演，今晚壓軸登場。記者潘俊宏／攝影
大稻埕夏日節的無人機燈光展演，今晚壓軸登場。記者潘俊宏／攝影

2026大稻埕夏日節壓軸的蜘蛛人、台北意象無人機燈光展演，以及8分鐘主題煙火秀，今晚在大稻埕碼頭登場，台北市長蔣萬安與美國在台協會台北辦事處長谷立言同台，與民眾同歡，無人機展演交織夜空璀璨煙火，點亮大稻埕夜空，迎接七夕。

蔣萬安致詞指出，來到大稻埕夏日節煙火秀，他最開心的是每一年看到的人潮，一年比一年多，大家來到大稻埕，走進迪化街，來到河濱，相信大家可以來體驗台北最有歷史、也最有味道的地方，台北也越來越好玩，越來越有魅力。

觀傳局表示，今年首度攜手索尼影業，與國際超人氣巨星「蜘蛛人」合作跨界打造夏日焦點，不僅在河岸及迪化街街區設置蜘蛛人大型氣偶及主題裝置，吸引大批民眾拍照分享，更在社群媒體掀起熱烈討論。

此外，更邀請到「蜘蛛人」電影主演湯姆．霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）及雅各布．貝塔隆（Jacob Batalon）錄製活動宣傳影片，為「大稻埕夏日節」創造國際話題與社群聲量，進一步提升台北城市行銷效益。

觀傳局也指出，這次活動串聯迪化街商圈超過90家特色店家，推出集章任務及店家優惠等，讓民眾從河岸延伸至街區，深入探索大稻埕文化魅力，同時帶動周邊商圈人潮與消費活力。

觀傳局表示，今晚節目由「台北這裡有愛」音樂展演率先登場，由RIKI、163braces及甜約翰 Sweet John輪番演出，為七夕夜晚揭開序幕。晚間8時的「蜘蛛人×台北意象」無人機燈光展演登場，夜空接連呈現臺北城市景點、熊讚及蜘蛛人射絲及珍珠奶茶等巧思，搭配電影主題音樂，呈現臺北城市意象、國際IP跨界合作的創新巧思。

觀傳局，這次活動期間在各局處合作、周邊商圈支持以及鄰近居民協助下讓2026大稻埕夏日節圓滿順利。接下來台北8月還有許多精彩活動，包含「熊讚生日慶」、「潮台北」、「本草派對」等活動將接力登場，讓民眾持續探索台北、感受城市魅力。

大稻埕夏日節煙火秀，今晚壓軸登場。記者潘俊宏／攝影
大稻埕夏日節煙火秀，今晚壓軸登場。記者潘俊宏／攝影

大稻埕夏日節煙火秀，今晚壓軸登場。記者潘俊宏／攝影
大稻埕夏日節煙火秀，今晚壓軸登場。記者潘俊宏／攝影

煙火 大稻埕 珍珠奶茶

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