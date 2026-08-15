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「海稜一線」美景爆紅！侯友宜解鎖淡水金色水岸海堤自行車道

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「金色水岸觀海長堤自行車道」無論晨曦、晚霞皆適宜，擁有絕美海景。記者林昭彰／攝影
「金色水岸觀海長堤自行車道」無論晨曦、晚霞皆適宜，擁有絕美海景。記者林昭彰／攝影

擁有無敵海景的新北市淡水金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來體驗騎行，熱情邀請大家找時間來看這條晨曦、晚霞皆適宜的絕美海景路線。

新北市水利局高灘處為優化水岸休憩體驗，總共投入5.85億元經費（含中央補助4.4億元、地方自籌1.45億元），將關渡至新市鎮海堤長達11公里路線全面升級。其中最關鍵的「海堤段」斥資約2億元，克服高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構的技術挑戰，打造出兼具人行步道、自行車道與觀景平台的複合式空間。

海堤段打破過去堤防遮蔽視野的限制，改以鋼構打造長1.1公里「堤頂自行車道」，擁有全新「高角度」欣賞海天一色的絕美景色，獲得極高評價。市長侯友宜除肯定工程團隊克服海岸管制區施工難度外，也強調此路段將成為串聯北台灣水岸生活圈的重要拼圖。

高灘地工程管理處處長黃裕斌說明，金色水岸海堤段自行車道工程以「海稜一線」為核心設計概念，建置淨寬3公尺的堤頂獨立車道，不僅拓寬了騎乘空間，落實人車分道以保障安全，更融入多處景觀視野交織點，讓騎士與散步民眾能零死角感受海浪與黃昏美景。

但因位於海岸特定管制區，開放時間為每日上午6時至下午7時，提醒欲前往觀海的民眾留意時間限制。

侯友宜也進一步勾勒未來綠色交通願景，海堤段自行車道的啟用不僅是地方休憩的升級，更是整體環島自行車路網的重要環節，未來市府將持續推動與鄰近縣市及北海岸各區的自行車道串聯，包含萬里、金山至東北角等路段，目標打造一條從市區延伸至濱海、完整且優美的水岸自行車生活圈，帶動沿線綠色觀光經濟。

開車前往：行駛省道台2線（淡金路/登輝大道）往淡水方向，左轉進入新市二路，再接濱海路三段直行即可抵達（導航可設定「淡水水管公園」或「濱海路三段601號」）。周邊設有部分汽、機車停車格。

大眾運輸：淡海輕軌： 自捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌（藍海線），至「V28台北海洋大學站」下車，步行約 10 分鐘即可抵達 。

公車：於捷運淡水站搭乘「紅37」(非行經海洋都心社區)至「海上皇宮站」下車（步行 2 分鐘）；或搭乘「紅38」、「881」公車至「台北海洋科技大學站」下車（步行 10 分鐘）。

「金色水岸觀海長堤自行車道」無論晨曦、晚霞皆適宜，擁有絕美海景。記者林昭彰／攝影
「金色水岸觀海長堤自行車道」無論晨曦、晚霞皆適宜，擁有絕美海景。記者林昭彰／攝影

「金色水岸觀海長堤自行車道」無論晨曦、晚霞皆適宜，擁有絕美海景。記者林昭彰／攝影
「金色水岸觀海長堤自行車道」無論晨曦、晚霞皆適宜，擁有絕美海景。記者林昭彰／攝影

擁有無敵海景的新北市淡水「金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引許多民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來親身體驗騎行。記者林昭彰／攝影
擁有無敵海景的新北市淡水「金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引許多民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來親身體驗騎行。記者林昭彰／攝影

擁有無敵海景的新北市淡水「金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引許多民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來親身體驗騎行。記者林昭彰／攝影
擁有無敵海景的新北市淡水「金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引許多民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來親身體驗騎行。記者林昭彰／攝影

海堤段打破過去堤防遮蔽視野的限制，改以鋼構打造長1.1公里「堤頂自行車道」，擁有全新「高角度」欣賞海天一色的絕美景色。記者林昭彰／攝影
海堤段打破過去堤防遮蔽視野的限制，改以鋼構打造長1.1公里「堤頂自行車道」，擁有全新「高角度」欣賞海天一色的絕美景色。記者林昭彰／攝影

擁有無敵海景的新北市淡水「金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引許多民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來親身體驗騎行。記者林昭彰／攝影
擁有無敵海景的新北市淡水「金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引許多民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來親身體驗騎行。記者林昭彰／攝影

淡水 侯友宜 金色水岸 自行車

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