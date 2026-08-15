快訊

尺度太大？綜藝女王曬插花辣照「背部全空」惹議 網轟：不會看場合

又傳強震！印尼北蘇門答臘發生規模6.9地震 深度158公里

19:30東部外海規模5.2地震！最大震度3級 雙北等15縣市有感搖晃

聽新聞
0:00 / 0:00

影／金色水岸海堤自行車道騎行體驗 侯友宜：讓新北市會更好

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
新北市長侯友宜（中）傍晚出席淡水金色水岸海堤自行車道騎行體驗，民眾鼓掌歡迎。記者邱德祥／攝影
新北市長侯友宜（中）傍晚出席淡水金色水岸海堤自行車道騎行體驗，民眾鼓掌歡迎。記者邱德祥／攝影

新北市長侯友宜傍晚出席淡水金色水岸海堤自行車道騎行體驗。淡水金色水岸自行車道新啟用的「觀海長堤」海堤段高架自行車道全長約1.7公里、寬3公尺，是全台少見的海堤高架單車廊道，打破過去陸域視覺阻礙，提供270度無死角的無敵海景與絕美夕陽視野。

侯友宜表示，整個新北市沿海線140公里，就有最漂亮的沿海線的自行車道會完成，有責任把這一段做好，開放給大家好好來欣賞市民朋友最喜歡的淡水金色水岸自行車道，未來我們繼續加油，讓新北市會更好。

海堤段金色水岸觀海長堤自行車道營造工程範圍於115年6月18日完工，侯友宜說，這一段1.7公里的自行車道，已經贏得全臺灣人民的關心，大家非常喜歡來到這一段騎自行車走一走，像這邊一看，人好多喔，！來到這個地方心情都很好，看到海臨一線，大家都說我們今天是一個幸福的歲月。

金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影
金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影

新北市長侯友宜（左二）傍晚出席淡水金色水岸海堤自行車道騎行體驗。記者邱德祥／攝影
新北市長侯友宜（左二）傍晚出席淡水金色水岸海堤自行車道騎行體驗。記者邱德祥／攝影

金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影
金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影

金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影
金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影

金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影
金色水岸海堤自行車道。記者邱德祥／攝影

侯友宜 金色水岸 淡水 自行車

延伸閱讀

貢寮區枋腳溪護魚步道全線完工 再添生態觀光亮點

旅學堂淡水老街走讀 串聯百年歷史故事

告別陡階梯 汐止區基隆河步道無障礙斜坡完工

院長講堂／三總蔡宜廷 心臟血管外科搶救生命…接地氣才能理解病人

相關新聞

「海稜一線」美景爆紅！侯友宜解鎖淡水金色水岸海堤自行車道

擁有無敵海景的新北市淡水「金色水岸觀海長堤自行車道」上個月啟用以來，吸引民眾主動拍攝影片宣傳，市長侯友宜今天傍晚也來體驗騎行，熱情邀請大家找時間來看這條晨曦、晚霞皆適宜的絕美海景路線。

國際陶藝雙年展「人與大地相會時」開幕 21國藝術家齊聚鶯歌陶博館

2年一度、全球陶藝界的頂尖盛事「2026台灣國際陶藝雙年展」，即日起於新北市立鶯歌陶瓷博物館盛大開幕，本次展覽由日本知名策展人大長智廣操刀，集結全球21國、59位頂尖藝術家，以85件超越想像的陶藝巨作，其中來自台灣作品有11件，共同交織出「人與大地相會時」的深度對話。

新北市各級農會第42屆桌球友誼賽 今天在板樹體育館開打

新北市各級農會第42屆桌球友誼賽今天在板樹體育館開打，共有47隊、440人參加，隊伍數創歷年新高，最年長選手高齡85歲，以球會友切磋球技，並交流經驗增進情誼。

影／野柳地質公園「女王星空饗宴」 11家特色料理北海岸美食上桌

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，海蝕地形和奇岩景觀吸引很多遊客駐足，周遭漁村特色海鮮美食也讓遊客難忘，昨晚在小提琴悠揚聲中舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。

救命利器 雙北評估河濱公園設行動AED

全台公共場所都力推自動體外心臟去顫器（AED）設備，唯獨河濱公園屬行水區，遇颱風、豪雨時設施須撤離，固定式AED受水利法相關限制，今年六月新北新店河濱公園甚至發生民眾倒地猝逝，急救量能堪慮，議員建議「行動式AED」執勤，雙北都將研議評估。

專家：全台逾1.5萬台AED設備 維護是關鍵

衛福部統計，全台逾一萬五千台AED設備，是在公共場所的救命利器，但維管不易，專家提醒，至少每半年檢查狀態指示燈、主機與外觀，耗材效期也要留意，嚴格控管電池與電極貼片有效期限，避免過期失效影響黃金搶救期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。