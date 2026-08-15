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影／金色水岸海堤自行車道騎行體驗 侯友宜：讓新北市會更好
新北市長侯友宜傍晚出席淡水金色水岸海堤自行車道騎行體驗。淡水金色水岸自行車道新啟用的「觀海長堤」海堤段高架自行車道全長約1.7公里、寬3公尺，是全台少見的海堤高架單車廊道，打破過去陸域視覺阻礙，提供270度無死角的無敵海景與絕美夕陽視野。
侯友宜表示，整個新北市沿海線140公里，就有最漂亮的沿海線的自行車道會完成，有責任把這一段做好，開放給大家好好來欣賞市民朋友最喜歡的淡水金色水岸自行車道，未來我們繼續加油，讓新北市會更好。
海堤段金色水岸觀海長堤自行車道營造工程範圍於115年6月18日完工，侯友宜說，這一段1.7公里的自行車道，已經贏得全臺灣人民的關心，大家非常喜歡來到這一段騎自行車走一走，像這邊一看，人好多喔，！來到這個地方心情都很好，看到海臨一線，大家都說我們今天是一個幸福的歲月。
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