快訊

票價凍漲20年…高鐵擬明年7月提漲價方案 最快2028年實施

「爸爸都不知道的好」陳幸妤泛舟被潑水回6字笑翻網 15年前舊文釣出陳水扁

聽新聞
0:00 / 0:00

國際陶藝雙年展「人與大地相會時」開幕 21國藝術家齊聚鶯歌陶博館

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供
2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供

2年一度、全球陶藝界的頂尖盛事「2026台灣國際陶藝雙年展」，即日起於新北市立鶯歌陶瓷博物館盛大開幕，本次展覽由日本知名策展人大長智廣操刀，集結全球21國、59位頂尖藝術家，以85件超越想像的陶藝巨作，其中來自台灣作品有11件，共同交織出「人與大地相會時」的深度對話。

新北市長侯友宜今天出席開幕典禮時表示，鶯歌是台灣陶瓷的靈魂，而雙年展則是讓世界看見台灣的窗口。這屆展覽不僅是藝術交流，更是新北市推動文化外交的重要里程碑。現場貴賓雲集，包含來自奧地利、韓國、日本等多國文化藝術機構代表，以及國際陶藝學會（IAC）正副主席等，展現鶯歌在國際藝壇強大的號召力，讓世界藝術能量在新北匯聚。

今年雙年展最具地景震撼力的展件，首推來自日本六古窯之一「常滑」的藝術家阿曾藍人帶來的作品「景觀Landscape」，這件作品寬度超過 7 公尺，氣勢磅礡。阿曾藍人以「紀錄土地行為」的方式進行創作，將家鄉著名的常滑泥土攤平成如紙片般輕薄的板狀，在窯火高溫的洗禮下，凝固在每一塊陶片上。對阿曾藍人而言，陶土不只是素材，更是紀錄時間的載體，作品中每一道細微的龜裂，都映照出泥土從濕潤、乾涸到浴火重生的物理歷程。在「人與大地相會時」的策展脈絡下，帶領觀眾重新凝視腳下這片既熟悉又充滿生命刻痕的土地，感受那份從指尖傳遞到靈魂深處的自然韻律。

陶博館表示，這屆展覽以「人與大地相會時」為核心，4個展廳分別呈現不同子題，「大地─景觀」展廳中，韓國藝術家李宗玟的「無題」絕對是視覺焦點，以極細的「牙醫鑽針」在白瓷表面反覆鑽刻，數萬次微小的律動將土質化為如絲綢般的自然紋理，展現令人屏息的修行式工藝；「循環─生命、豐饒、終息」展廳中，奧地利藝術家米凱拉．邁瑟爾的「壽司收藏進行中Sushi Collection in Progress」，則以幽默繽紛的手法創造出海洋生物群像，讓嚴肅的主題增添了一抹充滿想像力的色彩；「神話─故事」展廳，可賞讀韓國藝術家禹寬壕的作品「魚ICTUS（ΙΧΘΥΣ）」提出震聾發聵的質問，結合「上帝造人」與「耶穌分魚」的神話，反思人類從依賴自然饋贈的生存者，如何演變成吞噬一切的頂端掠食者。在第四展廳「人工─都市化與文明」裡，展出澳洲藝術家古德倫・克利克斯的「在餐桌上On the Table」，將舞臺設在殖民時期的舊雪松木桌上，搭建起一座座脆弱的陶瓷棚舍，喚醒土地深處被遺忘的原住民歷史記憶，同樣發人深省。

「2026台灣國際陶藝雙年展」是一場匯聚全球能量、跨越時空的泥土盛宴。即日起至12月27日，邀請民眾走進鶯歌陶博館，感受陶藝所承載的生命溫度與時代思考。更多展覽資訊可至陶博館官方網站臉書粉絲專頁查詢。

2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供
2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供

2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供
2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供

2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供
2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供

2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供
2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供

陶藝 鶯歌 藝術家

延伸閱讀

光州雙年展電子文宣不見Taiwan 文化部抗議

環境部超越圈圈循環展登場 台日泰藝術加值永續

樂山天使畫筆繪出繽紛世界 淡水「聽色彩・玩遊樂園」展現生命力

台灣藝術家前進多倫多夏日藝術節 探問當代議題

相關新聞

國際陶藝雙年展「人與大地相會時」開幕 21國藝術家齊聚鶯歌陶博館

2年一度、全球陶藝界的頂尖盛事「2026台灣國際陶藝雙年展」，即日起於新北市立鶯歌陶瓷博物館盛大開幕，本次展覽由日本知名策展人大長智廣操刀，集結全球21國、59位頂尖藝術家，以85件超越想像的陶藝巨作，其中來自台灣作品有11件，共同交織出「人與大地相會時」的深度對話。

新北市各級農會第42屆桌球友誼賽 今天在板樹體育館開打

新北市各級農會第42屆桌球友誼賽今天在板樹體育館開打，共有47隊、440人參加，隊伍數創歷年新高，最年長選手高齡85歲，以球會友切磋球技，並交流經驗增進情誼。

影／野柳地質公園「女王星空饗宴」 11家特色料理北海岸美食上桌

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，海蝕地形和奇岩景觀吸引很多遊客駐足，周遭漁村特色海鮮美食也讓遊客難忘，昨晚在小提琴悠揚聲中舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。

救命利器 雙北評估河濱公園設行動AED

全台公共場所都力推自動體外心臟去顫器（AED）設備，唯獨河濱公園屬行水區，遇颱風、豪雨時設施須撤離，固定式AED受水利法相關限制，今年六月新北新店河濱公園甚至發生民眾倒地猝逝，急救量能堪慮，議員建議「行動式AED」執勤，雙北都將研議評估。

專家：全台逾1.5萬台AED設備 維護是關鍵

衛福部統計，全台逾一萬五千台AED設備，是在公共場所的救命利器，但維管不易，專家提醒，至少每半年檢查狀態指示燈、主機與外觀，耗材效期也要留意，嚴格控管電池與電極貼片有效期限，避免過期失效影響黃金搶救期。

溫馨職場 北市42家企業獲友善育兒獎

北市府鼓勵企業改善職場環境，市長蔣萬安昨頒友善育兒事業獎給四十二家企業，有企業提供長達二十周的有薪產假與陪產假、每胎十萬元的兒女成長基金等。但勞動局昨也公布上月違反勞基法裁罰結果，有企業未按規定給休息時間，遭重罰卅萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。