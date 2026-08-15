國際陶藝雙年展「人與大地相會時」開幕 21國藝術家齊聚鶯歌陶博館

2年一度、全球陶藝界的頂尖盛事「2026台灣國際陶藝雙年展」，即日起於新北市立鶯歌陶瓷博物館盛大開幕，本次展覽由日本知名策展人大長智廣操刀，集結全球21國、59位頂尖藝術家，以85件超越想像的陶藝巨作，其中來自台灣作品有11件，共同交織出「人與大地相會時」的深度對話。

新北市長侯友宜今天出席開幕典禮時表示，鶯歌是台灣陶瓷的靈魂，而雙年展則是讓世界看見台灣的窗口。這屆展覽不僅是藝術交流，更是新北市推動文化外交的重要里程碑。現場貴賓雲集，包含來自奧地利、韓國、日本等多國文化藝術機構代表，以及國際陶藝學會（IAC）正副主席等，展現鶯歌在國際藝壇強大的號召力，讓世界藝術能量在新北匯聚。

今年雙年展最具地景震撼力的展件，首推來自日本六古窯之一「常滑」的藝術家阿曾藍人帶來的作品「景觀Landscape」，這件作品寬度超過 7 公尺，氣勢磅礡。阿曾藍人以「紀錄土地行為」的方式進行創作，將家鄉著名的常滑泥土攤平成如紙片般輕薄的板狀，在窯火高溫的洗禮下，凝固在每一塊陶片上。對阿曾藍人而言，陶土不只是素材，更是紀錄時間的載體，作品中每一道細微的龜裂，都映照出泥土從濕潤、乾涸到浴火重生的物理歷程。在「人與大地相會時」的策展脈絡下，帶領觀眾重新凝視腳下這片既熟悉又充滿生命刻痕的土地，感受那份從指尖傳遞到靈魂深處的自然韻律。

陶博館表示，這屆展覽以「人與大地相會時」為核心，4個展廳分別呈現不同子題，「大地─景觀」展廳中，韓國藝術家李宗玟的「無題」絕對是視覺焦點，以極細的「牙醫鑽針」在白瓷表面反覆鑽刻，數萬次微小的律動將土質化為如絲綢般的自然紋理，展現令人屏息的修行式工藝；「循環─生命、豐饒、終息」展廳中，奧地利藝術家米凱拉．邁瑟爾的「壽司收藏進行中Sushi Collection in Progress」，則以幽默繽紛的手法創造出海洋生物群像，讓嚴肅的主題增添了一抹充滿想像力的色彩；「神話─故事」展廳，可賞讀韓國藝術家禹寬壕的作品「魚ICTUS（ΙΧΘΥΣ）」提出震聾發聵的質問，結合「上帝造人」與「耶穌分魚」的神話，反思人類從依賴自然饋贈的生存者，如何演變成吞噬一切的頂端掠食者。在第四展廳「人工─都市化與文明」裡，展出澳洲藝術家古德倫・克利克斯的「在餐桌上On the Table」，將舞臺設在殖民時期的舊雪松木桌上，搭建起一座座脆弱的陶瓷棚舍，喚醒土地深處被遺忘的原住民歷史記憶，同樣發人深省。

「2026台灣國際陶藝雙年展」是一場匯聚全球能量、跨越時空的泥土盛宴。即日起至12月27日，邀請民眾走進鶯歌陶博館，感受陶藝所承載的生命溫度與時代思考。更多展覽資訊可至陶博館官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供

2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供

2026台灣國際陶藝雙年展即日起在鶯歌陶博館展出來自21國、59位頂尖藝術家，共85件超越想像的陶藝巨作，展期至今年12月27日。圖／陶博館提供