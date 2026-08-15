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棉頭絹猴步道欄杆間穿梭 北市動物園籲遊客遵守3不原則

中央社／ 台北15日電

台北市立動物園今天表示，園內目前有2隻棉頭絹猴在熱帶雨林室內館活動，遊客可在樹叢間、步道欄杆上看見牠們穿梭，提醒遊客遵守「不餵食、不觸摸、不干擾」原則，禮讓通行。

台北市立動物園發布新聞稿表示，今天是棉頭絹猴日，棉頭絹猴是世界上瀕危的靈長類之一，受熱帶森林砍伐導致棲地大面積消失、非法寵物交易的威脅，其野外族群急速下降，在國際自然保育聯盟紅色名錄中列為極度瀕危（CR）物種，因此域外保育顯得更重要。

園方說明，棉頭絹猴是在樹林間活動的小型靈長類，主要分布於哥倫比亞森林，標誌性造型為臉部無毛、黑色裸露皮膚及頭頂濃密白毛。背部及尾巴為黑色，腹側為白色，身形小巧靈活，尖爪能穩固抓住樹枝，在樹冠層自由穿梭。

園方表示，今年6月下旬，熱帶雨林室內館（穿山甲館）保育員調度2隻活潑的棉頭絹猴在館內活動，當遊客進入館內，可在茂密的樹叢間、步道欄杆上，或入口處的屋頂找到棉頭絹猴的身影，呼籲遊客路過時禮讓通行。

園方也提醒，遊客應遵守「不餵食、不觸摸、不干擾」3不原則，與動物們保持適當社交距離，並收好隨身食物，避免棉頭絹猴好奇誤食，影響其健康及自然行為。

動物園 遊客 步道

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