新北市各級農會第42屆桌球友誼賽 今天在板樹體育館開打

新北市各級農會第42屆桌球友誼賽今天在板樹體育館開打，共有47隊、440人參加，隊伍數創歷年新高，最年長選手高齡85歲，以球會友切磋球技，並交流經驗增進情誼。

主辦比賽的五股區農會理事長張國炎指出，今年農會團體組共有36隊參賽，新北市政府、農業部、全國農業金庫等農業金融及農民訓練團體亦有11隊共襄盛舉，新店區農會並由理事長、總幹事、常務監事親自領隊上陣，以行動展現農會團隊凝聚力及對賽事的支持。

副市長劉和然致詞表示，新北市各農會去年度經營成果亮眼，全國農會盈餘排名前10名當中占6席，在第20屆農金獎更獲得19個獎項，除金融業務表現優異，農業生產輔導、農產行銷及品牌推廣績效也很卓越，今年全國優質安全驗證綠竹筍評鑑中，新北市囊括15個獎項中的10個，三峽區農會更囊括有機組及產銷履歷組冠軍，展現生產實力與農友的專業成果。

農業局補充，本屆賽事不僅提供切磋球技平台，藉此增進彼此情誼、強化橫向聯繫。透過團隊合作與良性競爭，進一步凝聚農業體系向心力，攜手推動新北農業持續穩健發展。