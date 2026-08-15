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影／野柳地質公園「女王星空饗宴」 11家特色料理北海岸美食上桌

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影
新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，海蝕地形和奇岩景觀吸引很多遊客駐足，周遭漁村特色海鮮美食也讓遊客難忘，昨晚在小提琴悠揚聲中舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。

昨天野柳11家在地餐廳精心設計低碳餐桌，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌，店家分享食材的故事與烹調理念，讓每一道料理不只美味還有故事。搭配現場小提琴悠揚伴奏，為星光晚餐增添優雅氛圍。

交通部觀光署北觀處委託經營的新空間國際公司副總林俊毅表示，「女王星空饗宴」是第二年，希望將野柳周邊的海鮮推廣出去，讓更多國內外遊客知道在地海鮮美食，並享受晚上看女王頭、奇岩的不一樣的夜空體驗。

萬里區長黃雱勉說，星空星空饗宴都是使用野柳在地食材，響應永續海洋，野柳的美食非常有特色，除了好吃以外，也讓大家知道如何愛護海洋，知道海鮮要分紅黃綠的海鮮，要如何去食用，餐廳一起來參舉，讓民眾更加認識海洋。

野柳地質公園以壯麗的海蝕地形和奇岩景觀吸引無數旅人前來。這片沿海小鎮除了擁有令人驚豔的自然美景，更深藏著濃厚的漁村文化。早期居民以捕魚維生，生活緊密連結海洋，漁港、漁船和每日的漁村節奏共同塑造出野柳獨有的生活方式。

昨晚園區人員將協同在地協會帶領民眾走入低光害的夜間環境，透過五感體驗，感受夜晚野柳的靜謐與星空之美，認識光害議題，重新發現自然的價值。更多活動詳情請查詢野柳地質公園官網、野柳地質公園粉絲團。

一名來台北的朱姓遊客說，晚上看女王頭的體驗很不一樣，品嘗小卷等美食，也了解女王頭和漁村的在在故事。

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影
新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影
新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影
新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影
新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影
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新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，昨晚舉辦「女王星空饗宴」，集結野柳11家在地餐廳，選用當季新鮮海菜、小卷、白帶魚等北海岸食材，呈現野柳靠海生活的飲食風貌。記者游明煌／攝影
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