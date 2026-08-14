台北少觀所暑期營隊引導蛻變 盼社會給機會

台北少年觀護所今年暑假收容超過150名少年，更生少年關懷協會舉辦營隊引導少年進化蛻變。營隊總召表示，少年會進化，只要有人願意給予機會，每個孩子都值得被好好接住。

更生少年關懷協會今天發布新聞稿，暑假為青少年犯罪高峰期，協會8月11日到14日舉辦「115年暑期更新轉化營－騎士試煉、榮耀進化」，聚集50名社工、志工及少年觀護所少年參與。

營隊以成長、進化為核心理念，將每名少年比喻為踏上試煉旅程的騎士，在活動中突破挑戰完成任務，建立自我效能感，體會只要願意跨出一步，每個人都能成為更好的自己。同時透過團隊闖關，鼓勵彼此溝通合作，培養團隊默契與問題解決能力。

營隊也與果陀文創黃彥慈合作設計舞台展演，透過五感小劇場的沉浸式體驗，引導少年透過視覺、聽覺、觸覺等感官探索不同情境，學習感受他人、理解自己，提升同理心及情緒覺察能力。每名少年也在最後一天的成果發表會勇敢站上舞台，象徵一場屬於自己的「榮耀進化」。

營隊總召社工組長李佳怡表示，青春時期的跌倒，不該成為一輩子的標籤，他們想讓社會知道，少年是會進化的，只要有人願意相信他們、給予機會，每個孩子都值得被看見、被好好接住。

更生少年關懷協會主任陳彥君認為，少年改變的關鍵，在於矯正機關裡是否有機會遇到能接住的人。這些孩子往往因過往創傷或被排拒而建立起厚重的防衛心；營隊是個起點，希望透過沉浸式體驗與真誠陪伴，讓他們知道自己值得被尊重、被愛，並在挑戰中重新看見自己的價值與可能性。