救命利器 雙北評估河濱公園設行動AED

全台公共場所都力推自動體外心臟去顫器（AED）設備，唯獨河濱公園屬行水區，遇颱風、豪雨時設施須撤離，固定式AED受水利法相關限制，今年六月新北新店河濱公園甚至發生民眾倒地猝逝，急救量能堪慮，議員建議「行動式AED」執勤，雙北都將研議評估。

七十二歲黃姓建商今年六月十八日清晨獨自在新店北二高橋下河濱公園晨運倒地猝逝，民眾反映周圍缺乏AED，恐錯失救援時機，新北消防局指出，到院前心肺功能停止（OHCA）患者每延遲一分鐘接受電擊，存活率約下降百分之七到十。

消防局統計，去年河濱公園有三件OHCA救護送醫，碧潭風景區則有十七件消防救護案。OHCA患者倒地後，能否盡早接受旁人CPR及AED電擊，是影響存活關鍵。

議員黃心華說，河濱屬開放且狹長型戶外空間，民眾活動範圍廣，即使設置固定式AED，也未必能在黃金救援時間內快速取得。建議以新店河濱公園作為試辦點，巡邏保全隨身或隨車攜帶行動式AED執勤，一旦發生緊急狀況，可在救護車抵達前先將設備送至患者身邊。

黃心華說，副市長劉和然已聯繫消防局及水利局共同研議可行方案，將持續追蹤辦理進度，希望新北率先建立河濱公園行動式ＡＥＤ示範機制，強化戶外運動場域的急救安全。

高灘處指出，固定式AED受水利法相關限制，目前在自行車租借站、停車場管理中心及廠商駐點等人潮密集處設置32處AED，至於行動式AED，第一線保全普遍非急救專業人員，仍要審慎評估。消防局表示，若要推動，將協助CPR、AED等相關訓練。

北市水利處表示，目前北市河濱公園設置AED地點主要在自行車租借站、輕食區及社子島濕地環教解說小築等共十五處，另外，體育局也針對河濱的球場，也有設AED，至於移動式AED，北市也將研議評估。