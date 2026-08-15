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專家：全台逾1.5萬台AED設備 維護是關鍵
衛福部統計，全台逾一萬五千台AED設備，是在公共場所的救命利器，但維管不易，專家提醒，至少每半年檢查狀態指示燈、主機與外觀，耗材效期也要留意，嚴格控管電池與電極貼片有效期限，避免過期失效影響黃金搶救期。
審計報告指出，新北部分公有零售市場設置AED設備逾耐用年限，及未定期檢查並更新資料，要加強改善。
新北市市場處表示，自去年九月底，新北有四十八處市場設置AED，包括自行購置、租賃及市場營運廠商提供等，確保民眾發生意外時緊急應變，提升急救成功率，對於相關缺失，已請廠商全面檢視及遴聘AED管理員落實管理職責，確保AED設備處於可用狀態，也會強化契約管理與資訊登錄。
新北市消防局表示，全市線上值勤救護車一○一輛，車上都配有生理監視器，有AED心律分析及電擊功能，各分隊視轄區及勤務特性配置AED，救護車上器材每天上午八點盤點，包括確認是否能正常運作、電源充足、螢幕顯示正常、貼片量足夠等，若發現故障會以備機上線。
AED廠商指出，不管是國產或進口最長保固為八年，超過年限原廠建議更換新機，並停止舊機耗材供應。電極貼片依型號使用期限為二至四年，即使包裝未拆封，過期就不建議使用。主機電池依型號使用期限為二至五年，過期電池可能無法提供足夠急救電量；收納箱警報器電池使用年限為一至三年。
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