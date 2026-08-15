溫馨職場 北市42家企業獲友善育兒獎

北市府鼓勵企業改善職場環境，市長蔣萬安昨頒友善育兒事業獎給四十二家企業，有企業提供長達二十周的有薪產假與陪產假、每胎十萬元的兒女成長基金等。但勞動局昨也公布上月違反勞基法裁罰結果，有企業未按規定給休息時間，遭重罰卅萬元。

蔣萬安昨頒獎典禮致詞指出，今年有四十二家績優企業單位脫穎而出，獲頒二十四個單項獎項，更有十五家企業連續三年獲獎，用心付出。

勞動局指出，渣打銀行提供高達廿周有薪陪產假及有薪產假，玉山金控提供每胎十萬元子女成長基金；太平洋崇光百貨設置職務代理人津貼，王道商業銀行、台新新光金控、彰化銀行及台灣港務公司提供育有未滿三歲子女員工減少工時且薪資保障措施；台北自來水處、台灣港務公司及台北大眾捷運公司則設職場保母或教保中心。

勞動局昨也公布七月違反勞基法裁罰結果，局長王秋冬表示，罰款金額前五名依序為豆府股份有限公司罰卅萬元、亞東保全股份有限公司罰廿二萬元、奧迪北區股份有限公司罰十九萬元、大台北寬頻網路股份有限公司罰十七萬元及邏思起子有限公司罰十五萬元。

勞動局指出，其中豆府股份有限公司因違反「使勞工繼續工作四小時，未給予卅分鐘休息時間」規定，五年內第三次違反勞基法第卅五條規定。