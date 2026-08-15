聽新聞
0:00 / 0:00

溫馨職場 北市42家企業獲友善育兒獎

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市政府鼓勵企業改善職場環境，市長蔣萬安（前排左三）昨頒友善育兒事業獎給四十二家企業。記者林伯東／攝影
台北市政府鼓勵企業改善職場環境，市長蔣萬安（前排左三）昨頒友善育兒事業獎給四十二家企業。記者林伯東／攝影

北市府鼓勵企業改善職場環境，市長蔣萬安昨頒友善育兒事業獎給四十二家企業，有企業提供長達二十周的有薪產假與陪產假、每胎十萬元的兒女成長基金等。但勞動局昨也公布上月違反勞基法裁罰結果，有企業未按規定給休息時間，遭重罰卅萬元。

蔣萬安昨頒獎典禮致詞指出，今年有四十二家績優企業單位脫穎而出，獲頒二十四個單項獎項，更有十五家企業連續三年獲獎，用心付出。

勞動局指出，渣打銀行提供高達廿周有薪陪產假及有薪產假，玉山金控提供每胎十萬元子女成長基金；太平洋崇光百貨設置職務代理人津貼，王道商業銀行、台新新光金控、彰化銀行及台灣港務公司提供育有未滿三歲子女員工減少工時且薪資保障措施；台北自來水處、台灣港務公司及台北大眾捷運公司則設職場保母或教保中心。

勞動局昨也公布七月違反勞基法裁罰結果，局長王秋冬表示，罰款金額前五名依序為豆府股份有限公司罰卅萬元、亞東保全股份有限公司罰廿二萬元、奧迪北區股份有限公司罰十九萬元、大台北寬頻網路股份有限公司罰十七萬元及邏思起子有限公司罰十五萬元。

勞動局指出，其中豆府股份有限公司因違反「使勞工繼續工作四小時，未給予卅分鐘休息時間」規定，五年內第三次違反勞基法第卅五條規定。

育兒 北市 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安頒發友善育兒事業獎 最強企業提供20周有薪產假與陪產假

北市7月119家違反勞基法 知名餐飲集團「豆府」挨罰30萬元

遠傳年投逾千萬元育兒福利 員工安心成家後盾 獲北市友善育兒事業獎

勞動部跨部會推動企托 奇景光電附設幼兒園開幕

相關新聞

救命利器 雙北評估河濱公園設行動AED

全台公共場所都力推自動體外心臟去顫器（AED）設備，唯獨河濱公園屬行水區，遇颱風、豪雨時設施須撤離，固定式AED受水利法相關限制，今年六月新北新店河濱公園甚至發生民眾倒地猝逝，急救量能堪慮，議員建議「行動式AED」執勤，雙北都將研議評估。

專家：全台逾1.5萬台AED設備 維護是關鍵

衛福部統計，全台逾一萬五千台AED設備，是在公共場所的救命利器，但維管不易，專家提醒，至少每半年檢查狀態指示燈、主機與外觀，耗材效期也要留意，嚴格控管電池與電極貼片有效期限，避免過期失效影響黃金搶救期。

溫馨職場 北市42家企業獲友善育兒獎

北市府鼓勵企業改善職場環境，市長蔣萬安昨頒友善育兒事業獎給四十二家企業，有企業提供長達二十周的有薪產假與陪產假、每胎十萬元的兒女成長基金等。但勞動局昨也公布上月違反勞基法裁罰結果，有企業未按規定給休息時間，遭重罰卅萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。