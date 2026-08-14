快訊

立院三讀115年度總預算 韓國瑜嘆「拖266天終於審完」喊話卓榮泰1事

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

聽新聞
0:00 / 0:00

樂山天使畫筆繪出繽紛世界 淡水「聽色彩・玩遊樂園」展現生命力

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
期盼社會大眾能前往欣賞主題畫展，給予這群慢飛天使最大的鼓勵。圖／紅樹林有線電視提供
期盼社會大眾能前往欣賞主題畫展，給予這群慢飛天使最大的鼓勵。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水滬尾藝文休閒園區的故事館目前正展出一場充滿童趣與生命力的特別畫展。是由樂山教養院主辦、群益投信贊助的「樂山天使創藝工作坊」計畫，為期一個月，特別策劃了「聽色彩・玩遊樂園」主題畫展。現場展出約一百幅，由二十至三十位樂山院生歷經一整年時間所創作的精采作品，讓這群身心障礙的孩子能夠透過畫筆，向外界展現他們豐富的色彩美學與創作天分。

本次展覽共分為三大主軸，分別為運用色彩展現作品、想像並畫出遊樂園，以及運用更多元的媒材來呈現藝術。樂山教養院院長吳淑惠表示，對於樂山院生而言，要親身體驗遊樂園裡許多刺激的遊樂設施具有較高的難度，因此特別透過繪畫老師的引導，讓孩子們用色彩來描繪對遊樂園的無限想像。這些創作過程不僅是藝術體驗，更是透過藝術治療的方式，讓身心障礙的孩子們有表達能力的管道，將內心感受與畫作完美結合，同時在過程中增進感官與認知能力，找到專屬於他們的快樂與自信。

每一幅充滿生命力的作品都得來不易，在王餘萱、林雅慧與楊肅柔三位老師的帶領下，三個班級的院生們需要花費約一個月的時間才能完成一幅畫作。老師們在創作過程中展現極大的耐心，從引導院生想像主題開始，帶入觸摸、觀看、感覺等親身感官體驗，一步一步引導他們將色彩與媒材慢慢堆疊，最終才產出這些令人感動的藝術成果。

這場畫展不僅是院生們一年來藝術課程的結晶，更是他們跨越身體限制、盡情在畫布上暢遊樂園的最佳證明，期盼社會大眾能前往欣賞，給予這群慢飛天使最大的鼓勵。

淡水 遊樂園 天使

延伸閱讀

宜蘭藝術自造祭《書的博物館》展出大型創作 工作坊免費報名體驗

旅學堂淡水老街走讀 串聯百年歷史故事

票券即將售罄！國際獲獎VR神作《意識超展開》導演親揭創作幕後

7萬人競逐她畫出「萬物共生」 竹崎高中蔡孟芬勇奪全國第一

相關新聞

蔣萬安頒發友善育兒事業獎 最強企業提供20周有薪產假與陪產假

台北市長蔣萬安上午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動，共42家績優企業單位脫穎而出，其中不少企業主動提出優於法規的措施，包括提供長達20周的有薪產假與陪產假、每胎10萬元的兒女成長基金，還有職務代理津貼、設置教保中心與職場保母。

平溪區十分街塌陷復建完工 強化邊坡穩定與通行安全

新北市平溪區十分里十分街45號前路面之前因為豪雨沖刷，造成道路下邊坡滑動及路面塌陷，因此平溪區公所進行路面塌陷復建工程，今(14)日平溪區長劉亷中與十分里長王瑞麟前往現場，關心工程完成後道路使用情形及周邊環境安全。

貢寮區枋腳溪護魚步道全線完工 再添生態觀光亮點

新北市貢寮區龍崗里「枋腳溪護魚步道工程」歷經四期施工，目前已經全線完工。全長約1.5公里，總經費1,570萬元，由新北市競爭型預算補助完成，步道沿線串聯溪流、山林等自然景觀，未來將成為貢寮兼具生態教育、環境體驗與休閒遊憩的重要景點。

汐止區忠孝東路雙向公車停靠險象環生 會勘尋解方

汐止區忠孝東路底靠近大同路三段處，因為雙向公車站牌就在正對面，又位於轉彎處，當雙向公車同時停靠時，夾在中間要經過的汽機車相當危險，所以今(14)日位於交界的2位里長一起辦理會勘，討論其中一邊公車站牌遷移的可行性。

告別陡階梯 汐止區基隆河步道無障礙斜坡完工

汐止基隆河步道每天散步休閒的人很多，不過在環河街側的步道樓梯落差太大，老人家走的很吃力之外，也有長輩跌倒，所以在6月份會勘後，目前全新的無障礙斜坡道已經完成，今(14)日新北市議員張錦豪就特地前往看看使用狀況，現在有了無障礙坡道，長輩行走或是推輪椅、娃娃車都更方便。

樂山天使畫筆繪出繽紛世界 淡水「聽色彩・玩遊樂園」展現生命力

新北市淡水滬尾藝文休閒園區的故事館目前正展出一場充滿童趣與生命力的特別畫展。是由樂山教養院主辦、群益投信贊助的「樂山天使創藝工作坊」計畫，為期一個月，特別策劃了「聽色彩・玩遊樂園」主題畫展。現場展出約一百幅，由二十至三十位樂山院生歷經一整年時間所創作的精采作品，讓這群身心障礙的孩子能夠透過畫筆，向外界展現他們豐富的色彩美學與創作天分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。