樂山天使畫筆繪出繽紛世界 淡水「聽色彩・玩遊樂園」展現生命力

新北市淡水滬尾藝文休閒園區的故事館目前正展出一場充滿童趣與生命力的特別畫展。是由樂山教養院主辦、群益投信贊助的「樂山天使創藝工作坊」計畫，為期一個月，特別策劃了「聽色彩・玩遊樂園」主題畫展。現場展出約一百幅，由二十至三十位樂山院生歷經一整年時間所創作的精采作品，讓這群身心障礙的孩子能夠透過畫筆，向外界展現他們豐富的色彩美學與創作天分。

本次展覽共分為三大主軸，分別為運用色彩展現作品、想像並畫出遊樂園，以及運用更多元的媒材來呈現藝術。樂山教養院院長吳淑惠表示，對於樂山院生而言，要親身體驗遊樂園裡許多刺激的遊樂設施具有較高的難度，因此特別透過繪畫老師的引導，讓孩子們用色彩來描繪對遊樂園的無限想像。這些創作過程不僅是藝術體驗，更是透過藝術治療的方式，讓身心障礙的孩子們有表達能力的管道，將內心感受與畫作完美結合，同時在過程中增進感官與認知能力，找到專屬於他們的快樂與自信。

每一幅充滿生命力的作品都得來不易，在王餘萱、林雅慧與楊肅柔三位老師的帶領下，三個班級的院生們需要花費約一個月的時間才能完成一幅畫作。老師們在創作過程中展現極大的耐心，從引導院生想像主題開始，帶入觸摸、觀看、感覺等親身感官體驗，一步一步引導他們將色彩與媒材慢慢堆疊，最終才產出這些令人感動的藝術成果。

這場畫展不僅是院生們一年來藝術課程的結晶，更是他們跨越身體限制、盡情在畫布上暢遊樂園的最佳證明，期盼社會大眾能前往欣賞，給予這群慢飛天使最大的鼓勵。