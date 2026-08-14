告別陡階梯 汐止區基隆河步道無障礙斜坡完工

汐止基隆河步道每天散步休閒的人很多，不過在環河街側的步道樓梯落差太大，老人家走的很吃力之外，也有長輩跌倒，所以在6月份會勘後，目前全新的無障礙斜坡道已經完成，今(14)日新北市議員張錦豪就特地前往看看使用狀況，現在有了無障礙坡道，長輩行走或是推輪椅、娃娃車都更方便。

中興里長蔡振國說，斜坡道對於很多長者或是推娃娃車的民眾是最需要的設施，因為之前是樓梯，輪椅跟娃娃車很難上步道，還有長輩爬落差很大的樓梯跌倒了，很感謝張錦豪議員協助爭取施作斜坡道，現在做好了，昨天就看到一位阿公用娃娃車帶孫子來走步道，開心的說很好走。

新北市議員張錦豪表示，在基隆河右岸因為之前有一些民眾，不管是騎自行車或是輪椅族，還有一些阿公帶著孫子來到基隆河步道，要上下步道有階梯很不方便，所以在6月份辦理會勘建議施作無障礙設施，目前在環河街旁、北峰國小後方的基隆河步道設置了無障礙空間，現在已經完工了，讓長者或是推輪椅或是騎自行車的，都更方便進出基隆河步道，另外，要再增加彩繪以及可以坐著乘涼的座椅，會建議高灘處盡快施作。