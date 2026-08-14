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汐止區忠孝東路雙向公車停靠險象環生 會勘尋解方

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
里長邀集公所、市府交通局還有公車業者一起討論改善辦法。圖／觀天下有線電視提供
里長邀集公所、市府交通局還有公車業者一起討論改善辦法。圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠孝東路底靠近大同路三段處，因為雙向公車站牌就在正對面，又位於轉彎處，當雙向公車同時停靠時，夾在中間要經過的汽機車相當危險，所以今(14)日位於交界的2位里長一起辦理會勘，討論其中一邊公車站牌遷移的可行性。

民眾說如果有2台公車停在一起的時候，再有一部轎車夾在中間，這時摩托車要過會非常的危險，尤其這裡是轉彎處，公車站設在轉彎處是非常危險的，所以希望能夠改善。

橋東里長陶威中表示，今天會勘有關公車站牌遷移的問題，因為忠孝東路底靠近大同路三段的地方，有公車停靠處，而且兩邊是畫在正對面，又適逢轉彎處，民眾陳情是不是能夠遷移其中一處，但是在週邊場地看了之後，因為現在公車下來必須要有人行道，不能直接下在馬路上，又因為如果用人行道就必須要塗銷不少汽、機車停車格，但考量到周邊住戶很多的停車需求，所以今天邀集了公所、市府交通局還有公車業者一起來討論這個問題。

長安里長楊清風提到，主要是在忠孝東路517號前往汐止方向跟北上的崇義高中公車站牌，是重疊性的，當公車一起進站的話，無形中就壓縮到主幹道，剛好又是大同路轉忠孝東路的一個轉彎處，相對來講視線比較差，瞬間要反應剎車的時間也比較短，會危及民眾行車上的安全顧慮，經民眾反應後，今天跟橋東里長一起辦會勘，希望找尋一個比較適合又安全的地方遷移公車站牌，但是礙於法令問題，現在的馬路空間，要再設置人行道，是比較狹窄的。

楊清風進一步提到，雙向2部公車同時停靠機率是比較低的，但是因為907公車到這裡，要再南下的時間是有一段距離，就會暫時靠靠在路邊，影響南下整個行車動線，今天會勘請交通局能夠行文台北市交通局通知公車業者，希望907公車在停車這方面能找個地方，讓司機能真正的暫停，不要影響整條路的行車動線，如此應該能紓解這方面的問題，讓民眾有一個比較安全的行車空間。

汐止 公車

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