貢寮區枋腳溪護魚步道全線完工 再添生態觀光亮點

新北市貢寮區龍崗里「枋腳溪護魚步道工程」歷經四期施工，目前已經全線完工。全長約1.5公里，總經費1,570萬元，由新北市競爭型預算補助完成，步道沿線串聯溪流、山林等自然景觀，未來將成為貢寮兼具生態教育、環境體驗與休閒遊憩的重要景點。

枋腳溪具有豐富的溪流生態與自然環境，此次步道工程不僅改善既有通行環境，也兼顧生態與景觀需求，讓在地居民與遊客都能有更友善的親水及休閒空間，未來也將持續結合地方特色，發展友善環境的永續觀光。

貢寮區長柯建輝表示，特別感謝市府和議員支持，以及龍崗里里長、地方居民、地主與工程團隊共同投入，讓枋腳溪護魚步道順利全線完成。未來區公所將持續推動友善環境及永續建設，讓貢寮山海生態與人文特色被更多人看見，打造宜居、宜遊的永續家園。

龍崗里長黃朝銘表示，枋腳溪護魚步道從規劃到分期施工，一路走來相當不容易，如今終於全線完工，對地方來說是一件非常值得期待的事情。過去枋腳溪沿線雖然擁有豐富的自然生態，但部分路段通行較不方便，現在透過步道串聯，不僅讓居民有更安全的休閒空間，也希望吸引更多遊客走進龍崗、認識枋腳溪的自然之美，同時提醒大家在親近自然的同時，也要共同維護環境、珍惜珍貴的生態資源。