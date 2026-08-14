平溪區十分街塌陷復建完工 強化邊坡穩定與通行安全

新北市平溪區十分里十分街45號前路面之前因為豪雨沖刷，造成道路下邊坡滑動及路面塌陷，因此平溪區公所進行路面塌陷復建工程，今(14)日平溪區長劉亷中與十分里長王瑞麟前往現場，關心工程完成後道路使用情形及周邊環境安全。

本工程考量現場路幅狹窄，且為當地居民重要通行道路，採設置簡易擋土牆、安全欄杆及路面修復等方式辦理，在兼顧居民通行需求下，改善原有路面塌陷問題，並有效恢復道路結構及承載能力。

工程同時進行邊坡雜木清整及坡面修整，降低雨水持續沖刷造成邊坡滑動的風險，進一步穩固既有邊坡，避免塌陷範圍擴大，提升道路整體安全性，保障居民及往來遊客通行。

平溪區長劉亷中表示，山區道路容易受到豪雨影響，區公所將持續關注轄內道路及邊坡狀況，針對地方反映的道路安全問題積極處理；十分里長王瑞麟也表示，感謝區公所協助完成修復工程，讓居民日常通行更加安全順暢，後續也將持續協助關心現場使用及維護情形。