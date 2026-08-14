新北第28個原民文健站在八里揭牌 打造長者「部落客廳」

新北市原民局持續照顧都市原住民族長者，積極推動文化健康站服務，年年新增1處，今天為八里站揭牌，成為新北市第28站，未來每月辦理美食分享會打造長者的「部落客廳」供安心交流、健康共老。

八里區原住民族長者以阿美族為多數，也有排灣族、布農族及泰雅族等族群，過去許多族人因為工作機會，從花蓮、台東等地來到新北打拚，後來就在八里落地生根、成家生活。

八里站經公開徵選，由台灣原動力照護關懷協會承接開辦，提供關懷訪視、電話問安、共餐等照顧服務，未來將依長者興趣與需求滾動調整課程內容，規畫包括傳統歌謠、手工藝、健康促進等課程，也將每月辦理「美食分享會」，邀請長者帶1道拿手家常菜或部落風味料理，與大家分享料理故事及生活點滴。

此外也將安排戶外教學、與其他文健站交流，透過互訪、學習與經驗分享，讓長者走出社區、拓展生活圈，建立更多跨區跨族群的友誼連結。

原民局局長Siku Yaway林瑋茜表示，很多族人長輩離開部落後，在都市裡各自生活，久了難免會覺得孤單。因此，文健站對長輩來說，不只是照顧服務的據點，更像是一處「部落客廳」，希望長輩來到這裡，可以自在說族語、見見老朋友、認識新朋友，吃一頓熱騰騰的飯，也能把自己的文化和故事分享給更多人。

文健站每月辦理美食分享會，菜餚裡藏有原鄉家鄉味。圖／新北市原民局提供

新北市原民局持續照顧都市原住民族長者，積極推動文化健康站服務，年年新增1處，今天為八里站揭牌，成為新北市第28站，未來每月辦理美食分享會打造長者的「部落客廳」供安心交流、健康共老。圖／新北市原民局提供