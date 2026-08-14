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新店、烏來川友會成立 46年前同袍現身送自種鳳梨力挺李四川

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川46年前當兵的分隊長王維勇（右一），特別帶著自家種的鳳梨和菜頭前來致贈給李四川，呼籲大家力挺認真踏實做事的人。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川46年前當兵的分隊長王維勇（右一），特別帶著自家種的鳳梨和菜頭前來致贈給李四川，呼籲大家力挺認真踏實做事的人。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新店烏來川友會成立大會，現場齊聚約500名鄉親，更有超過50位在地里長到場力挺，展現基層團結支持；此外，46年前李四川當兵時的分隊長王維勇更驚喜現身力挺，並致贈自家種的鳳梨和菜頭祝福李四川高票當選，氣氛溫馨動人。

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王維勇表示，現在仍定居新店，為新北市的市民，李四川數十年來，認真踏實的性格始終不變，一定會全力支持他，兩人今日重逢格外親切，互動熱絡。今日川友會現場，並有支持者特別自製徽章送給李四川，許多鄉親更緊緊握住李四川的手，湊近耳邊用心地為李四川表達祝福。

新店川友會會長由新店里長聯誼會會長鄭富濃擔任、烏來川友會會長由烏來區觀光發展協會前理事長王文炳擔任，兩人揮舞戰旗、帶領全場高喊凍蒜，新北市里長聯誼總會總會長許承煬、深坑里長聯誼會會長鄭宗良也到場站台，表達基層里長力挺李四川。

回憶起與新店地區的淵源，李四川提到過去參與推動安坑地區重要聯外道路「安坑一號道路」的往事，如今這條路已完工通車，讓安坑地區交通大幅改善，未來擔任市長，會持續強化大新店地區建設。李四川並舉例，將擴大新店寶高智慧園區，強化AI軟體、資通訊與數位應用發展基地，並透過興建蘆社大橋，結合軌道運輸及台64線、台65線快速道路，串聯北士科、南軟、內科等AI高科技產業，一路延伸至土城、板橋、新店，打造兼具交通與產業機能的雙北「AI科技產業廊帶」，帶動更多高科技產業進駐新北，全力讓產業、人才與就業機會留在新北市。

針對烏來地區發展，李四川表示，除將持續解決停車及自來水問題，並已針對原住民族提出四大政見，包括加速興建原住民族專屬社宅，強化原民租屋與居住支持；設置新北原住民族文化園區、升級原力廣場功能，打造北台灣最具規模的原民文化基地及傳承核心據點；成立原住民青年團、設置原住民青創基地，協助原民青年創業及發展；持續提高全原運獎金、個人冠軍獎金提升至18萬元，並設置原住民傳統運動站，打造全民參與的原民運動環境，邁向「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」的目標。

新店川友會會長由新店里長聯誼會會長鄭富濃（揮旗者）擔任、烏來川友會會長由烏來區觀光發展協會前理事長王文炳擔任，兩人揮舞戰旗、帶領全場高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供
新店川友會會長由新店里長聯誼會會長鄭富濃（揮旗者）擔任、烏來川友會會長由烏來區觀光發展協會前理事長王文炳擔任，兩人揮舞戰旗、帶領全場高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席新店烏來川友會成立大會，現場超過50位里長到場力挺，展現基層團結支持李四川的氣勢。圖／李四川競辦提供
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國民黨新北市長參選人李四川出席新店烏來川友會成立大會，現場超過50位里長到場力挺，展現基層團結支持李四川的氣勢。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席新店烏來川友會成立大會，現場超過50位里長到場力挺，展現基層團結支持李四川的氣勢。圖／李四川競辦提供

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