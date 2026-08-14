聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安頒發友善育兒事業獎 最強企業提供20周有薪產假與陪產假
台北市長蔣萬安上午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動，共42家績優企業單位脫穎而出，其中不少企業主動提出優於法規的措施，包括提供長達20周的有薪產假與陪產假、每胎10萬元的兒女成長基金，還有職務代理津貼、設置教保中心與職場保母。
蔣萬安指出，今年共有42家績優企業單位脫穎而出，獲頒24個單項獎項，其中更有15家企業連續三年獲獎，用心付出，蔣萬安也分享市府近期推出四項首創全國的友善措施，包括好孕專車、幸福住宅、婦幼專責醫院及「減工時不減薪」等，期盼協助父母在工作與家庭間取得平衡，持續為孩子打造最貼心、友善的生養環境。
蔣萬安也表示，身為三寶爸，太太在照顧二寶、三寶時非常辛苦，自己每天回家任務有3項，負責洗碗、洗奶瓶、收拾玩具及吸地，相較之下已算輕鬆。
蔣萬安致詞時除了恭喜所有獲獎企業夥伴，並感謝企業與市府團隊共同投入、攜手打造友善育兒環境。他重申，市府將持續完善宜居、友善的育兒支持網絡，成為育兒家庭最堅實的後盾，陪伴每一位孩子健康快樂成長。
勞動局指出，渣打銀行提供高達20周有薪陪產假及有薪產假，玉山金控提供每胎10萬元子女成長基金；太平洋崇光百貨設置職務代理人津貼，王道商業銀行、台新新光金控、彰化銀行及台灣港務公司提供育有未滿3歲子女員工減少工時且薪資保障措施；台北自來水處、台灣港務公司及台北大眾捷運公司則設置職場保母或教保中心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。