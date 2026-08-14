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蔣萬安頒發友善育兒事業獎 最強企業提供20周有薪產假與陪產假

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（中）上午出席頒發友善育兒事業獎。記者林伯東／攝影
台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（中）上午出席頒發友善育兒事業獎。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安上午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動，共42家績優企業單位脫穎而出，其中不少企業主動提出優於法規的措施，包括提供長達20周的有薪產假與陪產假、每胎10萬元的兒女成長基金，還有職務代理津貼、設置教保中心與職場保母。

蔣萬安指出，今年共有42家績優企業單位脫穎而出，獲頒24個單項獎項，其中更有15家企業連續三年獲獎，用心付出，蔣萬安也分享市府近期推出四項首創全國的友善措施，包括好孕專車、幸福住宅、婦幼專責醫院及「減工時不減薪」等，期盼協助父母在工作與家庭間取得平衡，持續為孩子打造最貼心、友善的生養環境。

蔣萬安也表示，身為三寶爸，太太在照顧二寶、三寶時非常辛苦，自己每天回家任務有3項，負責洗碗、洗奶瓶、收拾玩具及吸地，相較之下已算輕鬆。

蔣萬安致詞時除了恭喜所有獲獎企業夥伴，並感謝企業與市府團隊共同投入、攜手打造友善育兒環境。他重申，市府將持續完善宜居、友善的育兒支持網絡，成為育兒家庭最堅實的後盾，陪伴每一位孩子健康快樂成長。

勞動局指出，渣打銀行提供高達20周有薪陪產假及有薪產假，玉山金控提供每胎10萬元子女成長基金；太平洋崇光百貨設置職務代理人津貼，王道商業銀行、台新新光金控、彰化銀行及台灣港務公司提供育有未滿3歲子女員工減少工時且薪資保障措施；台北自來水處、台灣港務公司及台北大眾捷運公司則設置職場保母或教保中心。

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安上午出席致詞。記者林伯東／攝影
台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安上午出席致詞。記者林伯東／攝影

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（左）上午出席頒發友善育兒事業獎。記者林伯東／攝影
台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（左）上午出席頒發友善育兒事業獎。記者林伯東／攝影

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（右三）上午出席化身「市長爸爸」與現場親子互動，勞動局也宣導「育兒減少工時不減薪補助」新制，鼓勵企業打造友善職場。記者林伯東／攝影
台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（右三）上午出席化身「市長爸爸」與現場親子互動，勞動局也宣導「育兒減少工時不減薪補助」新制，鼓勵企業打造友善職場。記者林伯東／攝影

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（右二）上午出席化身「市長爸爸」與現場親子互動，勞動局也宣導「育兒減少工時不減薪補助」新制，鼓勵企業打造友善職場。記者林伯東／攝影
台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（右二）上午出席化身「市長爸爸」與現場親子互動，勞動局也宣導「育兒減少工時不減薪補助」新制，鼓勵企業打造友善職場。記者林伯東／攝影

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安上午出席致詞。記者林伯東／攝影
台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安上午出席致詞。記者林伯東／攝影

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