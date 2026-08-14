支持新北幼教 侯友宜：近8年投資逾8億優化幼兒學習環境

迎接新學年，新北市長侯友宜今日出席115學年度公私立幼兒園園長（主任）會議，與全市公私立幼兒園園長、主任交流，侯友宜對第一線幼教人員長期投入幼兒教育、陪伴孩子成長表達感謝之意，並強調108年至今已投入逾8億元改善幼兒園教學環境，建置25座特色遊戲場並補助監視器設備，另每年投入2.3億元支持學前特殊教育，未來市府持續投入幼教資源。

侯友宜表示，新北市幼兒園及幼生數為全國最多，幼兒教育是孩子人生學習的重要起點，每一位園長、主任及教保服務人員，都是孩子成長路上重要的陪伴者。市府持續從環境、師資及特殊教育等面向提供支持，今也致贈「說對一句話－新北幼教SEL暖心52講」小卡及語錄手冊，在新學年送給全市教保服務人員的一份心意。

教育局今也在會議安排「從情緒到關係：打造支持孩子成長的幼教現場」的專題演講，透過實務分享協助園長及主任掌握幼兒情緒支持與親師溝通方法；另辦理幼教之光、幼幼歡樂多語影音秀、親師生成長故事等頒獎，以及新北幼教AI之光、陽光宣講團及性平天使團授證，交流幼教現場多元實務經驗。