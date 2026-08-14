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影／新店烏來川友會成立 李四川：新店多贏一點就會贏

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（前）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會，進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會，進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會，新北市議員黃心華、陳儀君、劉哲彰、蔡錦賢，與新店、深坑、石碇、坪林、烏來區市議員參選人游皓麟、民眾黨議員參選人邸聖德、山地原住民參選人何應明，及新店區的里長陪同出席。進場時受到支持民眾的熱情打招呼、握手相挺，高呼「凍蒜」。

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李四川致辭時表示，自己服務公職已經42年，可以再繼續服務，要把42年經驗再貢獻給我們新店、新北市；也呼籲新店區的民眾多多支持，新店多一點就會贏。

對於日前在淡水宮廟拜票，是否感受到基層力挺一事，李四川受訪時表示，競選過程中很多人問我的「大咖」在哪裡？李四川表示，我的「大咖」就是404萬所有的市民；對於所有鄉親的支持，都非常的感謝。自己會按照競選行程走遍29區，拜託所有的鄉親、市民，聽大家的意見，提出市民真正需要的政見，那解決市民問題。

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會，新北市議員劉哲彰（右二）、陳儀君（左一）及新店區的里長等人的陪同出席。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會，新北市議員劉哲彰（右二）、陳儀君（左一）及新店區的里長等人的陪同出席。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會，新北市議員劉哲彰（右一）、陳儀君（左二）及新店區的里長等人的陪同出席。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會，新北市議員劉哲彰（右一）、陳儀君（左二）及新店區的里長等人的陪同出席。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（前）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會。李四川表示我的「大咖」就是404萬所有的市民。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前）上午前往新店，出席「新店烏來川友會」成立大會。李四川表示我的「大咖」就是404萬所有的市民。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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