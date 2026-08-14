沒有指南針如何橫渡太平洋？十三行博物館帶你看懂南島航海術

數千年前，南島語族人祖先如何在沒有指南針的情況下跨越太平洋？新北市立十三行博物館推出「馭風乘浪：古代南島船舶特展」，解開古老船舶技術的奧秘，帶領觀眾一探南島先民橫跨半個地球的壯闊遷徙記憶。

展出珍貴的「馬紹爾傳統木枝航海圖」、達悟族拼板舟與各國傳統獨木舟模型等精彩展品，從傳統歌謠中向海洋與祖靈的祈禱談起，

這次特展深度剖析南島語族人群如何以獨特船舶技術，將廣闊的海洋化為四通八達的道路，並規畫3大單元循序展開。「啟程．從方舟到群島」呈現南島語系橫跨1萬3千多公里分布範圍，並探討「出臺灣說」的學術假說，重現先民史詩般的海洋遷徙路徑。

「消失的舟楫．留下的旅程」聚焦臺灣本土的考古發現，木質船體難以在地層中保存，考古學家便從出土遺物拼湊史前船舶技術的具體面貌，印證臺灣在南島語族人海洋文化中的關鍵地位。

「以島為船．向海而生」則藉由與船有關的儀式祭典與口傳俚語，展現南島語族人群與海共生的文化本質，帶領觀眾體會海洋作為生活空間的意義。

全展46組展品，亮點包括「馬紹爾傳統木枝航海圖」以木枝標示海流走向、以貝殼碎片標記島嶼位置，是航海知識代代相傳的教學工具，充分展現大洋洲先民令人驚嘆的尋路智慧。

除了各國精美的船隻模型與豐富的考古遺物，特展也由馬紹爾群島共和國大使館、國史館、中央研究院民族學研究所、國立海洋科技博物館與高雄市立美術館等單位協辦，展出拉黑子．達立夫、陳正瑞及康雅筑等當代藝術家的創作，以多樣的藝術形式演繹南島族群世代傳承的海洋生命力。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，本次特展透過各式船隻與多樣文物，展現古代南島語族人卓越的航海技術，更傳遞人與海洋共榮的永續精神，期盼觀眾能在展覽中看見南島先民的勇氣，進而關注當代海洋文化的傳承與保護。

「馭風乘浪：古代南島船舶特展」即日起至明年5月9日於十三行博物館第二特展廳展出，更多資訊請至十三行博物館官網或粉絲專頁查詢。

新北市立十三行博物館推出「馭風乘浪：古代南島船舶特展」，展出「馬紹爾傳統木枝航海圖」，充分展現大洋洲先民令人驚嘆的尋路智慧。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館推出「馭風乘浪：古代南島船舶特展」，解開古老船舶技術的奧秘，帶領觀眾一探南島先民橫跨半個地球的壯闊遷徙記憶。圖／十三行博物館提供