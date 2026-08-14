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全國首創食農探索護照上線！新北市長侯友宜邀親子勇闖味覺星球

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」上午開幕，市長侯友宜與現場學童一同參觀展區、體驗互動闖關，並在大型「挑食怪」充氣玩偶前合影。記者林昭彰／攝影
2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」上午開幕，市長侯友宜與現場學童一同參觀展區、體驗互動闖關，並在大型「挑食怪」充氣玩偶前合影。記者林昭彰／攝影

2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」上午開幕，市長侯友宜與現場學童一同參觀展區、體驗互動闖關，宣布全國首創「食農探索護照」正式上線，即日起至22日於市政府1樓大廳免費開放參觀。

展覽現場以大型「挑食怪」充氣玩偶及味覺星球場景吸引大小朋友目光，參與學童跟著故事化身味覺星球守護隊，依序挑戰「能量修復」、「季節秩序」及「能量料理」等任務，透過食材配對、季節判斷及料理搭配，協助挑食怪找回星球能量，也認識新北綠竹筍、甘藷、山藥、南瓜、新北好茶、萬里蟹、貢寮鮑等在地農漁產。

市長侯友宜指出，食農教育不是只有告訴孩子「要吃什麼」，更重要的是讓孩子知道食物從哪裡來、以及每一次飲食選擇都和土地、農友及環境有關。新北市長期從校園午餐、場域輔導、親子體驗到跨局處合作，持續把食農教育融入孩子的日常生活。

今年以原創「挑食怪」IP串聯展覽故事及闖關任務，將均衡飲食、當季當令及珍惜食物轉化為孩子聽得懂、玩得起來的體驗，從「多一口」開始認識新北好味道。

今年同步啟用「新北市食農探索護照」，全國首創運用既有新北兒童卡或幸福卡作為食農學習的身分識別及體驗載具，結合「鮮奶幸福週」2至12歲服務對象，不另發新卡即可參與食農任務、數位集章並累積體驗紀錄。

平台將作為全市食農教育一站式資訊入口，整合全年活動、公開場域、專業人員及學習資訊，讓實體活動與線上資源有系統串聯，也讓孩子「一卡在手」，從鮮奶政策服務延伸到全年食農體驗。

農業局補充，展覽期間符合新北市「鮮奶幸福週」服務資格的兒童，持兒童卡或幸福卡至現場，並完成「新北市食農探索護照」註冊及集章任務後，每日可兌換限量「新北茶青職人精選原葉茶小禮」，數量有限，送完為止。

本次另邀集北北基桃農友辦理食農教育工作坊，14日中午12時起開放網路報名，並攜手台灣好基金會聯展，分享校園食農教育與永續生活成果，落實資源再利用及減碳理念。

2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」自即日起至22日，每日上午9時至下午6時，於新北市政府1樓大廳免費展出，歡迎市民朋友趁暑假帶孩子一起挑戰挑食怪、完成集章任務，探索新北在地好味道。

本次展覽及工作坊報名資訊可至活動網站（https://yeahyeah15.wixsite.com/2026agriedu）查詢，並可透過「新北市食農探索護照」（https://www.agriculture-dfapass.ntpc.gov.tw/）持續掌握全市食農活動資訊。

2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」上午開幕，市長侯友宜與現場學童一同參觀展區、體驗互動闖關。記者林昭彰／攝影
2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」上午開幕，市長侯友宜與現場學童一同參觀展區、體驗互動闖關。記者林昭彰／攝影

2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」上午開幕，即日起至22日於市政府1樓大廳免費開放參觀。市長侯友宜（左二）並宣布全國首創「食農探索護照」正式上線。記者林昭彰／攝影
2026新北市食農教育展「味覺星球：挑食怪來襲」上午開幕，即日起至22日於市政府1樓大廳免費開放參觀。市長侯友宜（左二）並宣布全國首創「食農探索護照」正式上線。記者林昭彰／攝影

護照 侯友宜 食農

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