新北捷運下一站 823漁人碼頭民歌演唱會還有煙火秀

淡水除是觀光勝地，也是台灣校園民歌重要發源地，新北捷運公司延續去年熱烈迴響，將於8月23日（周日）在淡水漁人碼頭漁人舉辦「下一站，憶起唱民歌」演唱會。且此次活動結合漁業處「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀，加上淡江大橋的壯麗背景，讓今年的夏日音樂嘉年華更增添亮點。

新北捷運公司表示，自 1976 年李雙澤在淡江大學喊出「我們自己的歌在哪裡？」後，便揭開台灣民歌時代的序幕，而淡海輕軌這條行經民歌發源地的路線，不僅提供便利運輸，更能引領旅客重溫那段純樸歲月，同時以「下一站」為企畫核心，象徵將這份珍貴的在地文化，隨著輕軌列車持續傳承給下一代。

新北捷表示，此次演唱會由資深音樂人丁曉雯策畫節目，由金鐘主持人徐哲緯擔綱主持，更重磅邀請丁曉雯、于冠華、胡藝芬、桑布伊、馬毓芬、葉佳修、詹育彰、廖柏青、趙詠華、藍麗婷等 10 組卡司跨世代聯手開唱。節目除了致敬音樂巨擘梁弘志與馬兆駿、演繹淡江學長們的經典神曲，以及金曲歌王桑布伊的跨界詮釋外，更特別號召「大學城歌手」齊聚回歸，帶領現場民眾重溫那些朗朗上口的青春旋律。

為讓這趟「民歌之旅」更加完整，新北捷運公司特別打造沉浸式乘車體驗，從民眾搭上輕軌的那一刻起，沿線進站音樂已替換為大學城名曲「飛揚的青春」，站內也播放由民歌手親自錄製的專屬廣播。

此外，民眾還有機會搭乘到「期間限定民歌主題列車」，而V26淡水漁人碼頭站也已換上民歌專屬布置，讓候車時光充滿藝文氣息，相關活動資訊可透過新北捷運粉絲專頁www.facebook.com/NewTaipeiMetro查詢。

新北捷運公司將於8月 23 日（周日）在淡水漁人碼頭漁人舉辦「下一站，憶起唱民歌」演唱會，結合漁業處「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀。圖／新北捷運公司

新北捷運公司將於8月 23 日（周日）在淡水漁人碼頭漁人舉辦「下一站，憶起唱民歌」演唱會。圖／新北捷運公司