晨運熱區固定AED難普及 民代倡小碧潭試辦「行動式」

今年6月18日清晨，72歲黃姓建商獨自在新店北二高橋下河濱公園晨運倒地猝逝，民眾反映周圍缺乏自動體外心臟去顫器（AED），恐錯失救援時機。碧潭風景區去年有17件消防救護案，因河濱公園屬行水區，固定式AED有防洪、維護及管理上限制，議員認為，河濱場域有強化急救量能必要性，建議試辦保全配置行動式AED設備，以小碧潭為試辦點，提升急救機動性。

新北市高灘處回應，對行動AED做法正審慎評估，消防局指出，OHCA（到院前心肺功能停止）患者每延遲1分鐘接受電擊，存活率約下降7至10%，將協助相關訓練及評估。

市議員黃心華說，河濱公園是民眾運動、散步的熱門場域，與室內運動中心、活動場館不同，河濱屬開放且狹長型戶外空間，民眾活動範圍廣，即使設置固定式AED，也未必能在黃金救援時間內快速取得。

河濱公園又屬行水區，固定設施設置涉及防洪、維護及管理限制，建議不要只侷限於固定式設備思維，可依場域特性規畫更具機動性的急救模式，黃心華建議以新店河濱公園作為試辦點，巡邏保全隨身或隨車攜帶行動式AED執勤，一旦發生緊急狀況，可在救護車抵達前先將設備送至患者身邊。

高灘處表示，河濱公園屬行水區，遇颱風、豪雨時設施須撤離，固定式AED受水利法相關限制。目前在自行車租借站、停車場管理中心及廠商駐點等人潮密集處設置32處AED，包括14處自行車租借站、13處停車場，以及淡水榕堤遊客服務中心、重新市集、熊猴森樂園及高灘處淡水管理站等，在警報發布時配合撤離。

對巡邏保全配置行動式AED構想，高灘處指出，第一線保全普遍非急救專業人員，工作內容包括設施環境巡查、失蹤人物協尋，以及颱風豪雨期間的設施及越堤道管制，仍要審慎評估。

高灘處說明，新北市河濱公園設有53處24小時保全哨，在1382公頃高灘地全年無休提供服務，後續將加強保全緊急通報及救災動線引導訓練，第一時間通報119並協助引導救護人員，同時運用既有32處AED協助運送及操作。

消防局統計，去年新北市OHCA救護送醫2539件，發生於河濱公園占3件，分別位於新店、三重及蘆洲各1件；碧潭風景區去年有17件消防救護案。OHCA患者倒地後，能否盡早接受旁人CPR及AED電擊，是影響存活的重要關鍵；對可電擊心律患者而言，每延遲1分鐘接受電擊，存活率約下降7至10%，即使河濱場域範圍較大，及早取得AED仍有助提升存活機會。

針對行動式AED試辦構想，消防局表示，高灘處已著手評估相關設置方式，若要推動，消防局將協助心肺復甦術CPR、AED等相關訓練；設備配置密度、巡邏範圍及人力調度，由高灘處依實際管理需求整體規畫。

黃心華說，副市長劉和然已聯繫消防局及水利局共同研議可行方案，將持續追蹤市府辦理進度，希望新北能率先建立河濱公園行動式AED示範機制，強化戶外運動場域的急救安全。