極端天氣 北市淹水警示 研議發細胞簡訊

○六二五內湖淹水，北市府評估淹水及防災等推播要採細胞簡訊，但市府昨指出，洽詢中央後，降雨警示不符合地方政府可發布的「疏散避難型類型」，不能發細胞簡訊，但會透過「戀戀水綠」官方Line傳送簡訊。議員仍要求，細胞簡訊才能及時預警。水利處允諾兩周內研議。

北市水利處昨赴議會工務委員會專案報告淹水、防災推播通知評估採用細胞簡訊，報告提到，水利處在八月三日洽詢行政院災防辦及國家災害防救科技中心後，回應是單純降雨警示，不符合地方政府可發布疏散避難類型規範，將由台北市消防局函氣象署評估放寬標準，評估提前發布降雨警示的可行性。

水利處長張凱堯說，針對水情資訊推播，建置「戀戀水綠」Line官方帳號，加入好友可透過選單操作，完成警報訂閱。除了該平台外，也能透過國家災害防救中心的Line帳號、消防局行動災害App等，依照自身需求主動查詢水情。

社民黨議員苗博雅質疑，在○六二五內湖積淹水時，中央氣象署上午十時十二分就有發細胞簡訊，示警大雷雨將至注意安全，十時二十分開始出現積淹水，北市在這八分鐘卻沒有預警。「很奇怪，法律有規定細胞簡訊不准發？中央氣象署都發簡訊了。」

工務委員委員會召集人洪健益追問，如果水利處自行發細胞簡訊是否會有罰則？能不能直接和中華電信接洽？

民眾黨議員陳宥丞指出，以韓國發細胞簡訊為例，只要附近有失蹤兒童等都會推播到周遭民眾的手機內，同時也能依照不同情境，將細胞簡訊的聲音震動調整。

消防局說，目前發細胞簡訊沒有罰則，不過中央規範發布細胞簡訊僅有二十六種類，降雨疏散不包含其中。

張凱堯補充，每區的積淹水站點屬於大範圍，較難以路段區域來示警，若發布細胞簡訊就會以整個區域發送，憂心擾民，但這部分也會持續研議，並與民政單位等結合。