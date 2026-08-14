在地盼細胞簡訊 專家：雨多大才發應評估 避免有模糊地帶

北市內湖淹水引發細胞簡訊預警討論，中央稱降雨警示不在地方發細胞簡訊範圍，內湖區多名里長直言，用電信定位的細胞簡訊推播會很準確，比加入市府局處App有效；專家則稱，多大的強降雨要發簡訊、範圍等，都要嚴謹評估，避免有模糊地帶。

○六二五內湖區因強降雨，許多居民直呼，十多年都沒遇過這麼嚴重淹水，金龍里更成重災區，也因缺乏淹水警示，許多人來不及因應，水利處評估未來透過「戀戀水綠」官方Line推播警示。

金龍里長吳欣芸認為，因應強降雨，市府如果要有好的警示效果，不應是以App或還要加入Line好友才能有警示，用電信定位的細胞簡訊會比較有效，因要求民眾加入新的平台都是一個負擔。

吳欣芸說，如果是依照基地台定位，可針對預估豪大雨較大區域，讓這範圍民眾收到細胞簡訊。

東湖地區也常有強降雨，當地明湖里長謝明均認為，如果是要透過先加Line的戀戀水綠官方App推播細胞簡訊，效益的確就比較有限，應該是要像地震等手機細胞簡訊，效果才會比較看得到，里民也比較感受得到。

水利專家、水利工程技師仲裁人歐文松認為，不同於地震很明確，強降雨造成的淹水有範圍性、還有累積的過程等，如果要發細胞簡訊，多大的強降雨要發簡訊，還有範圍等，必須更嚴謹，就像要不要放颱風假，可能會有模糊地帶。

歐文松說，政府有將災害資訊公開的職責，但民眾也應該要有自主的防災意識，如果民眾位於強降雨的高風險高敏區，可以主動加入相關App，至於年長者及弱勢可透過里長等系統協助。