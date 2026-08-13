快訊

陳幸妤轟趙建銘 把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

美國7月PPI升幅偏低 Fed升息急迫性進一步下降

聽新聞
0:00 / 0:00

汐東捷運吉林街防汛整備 增抽水機、挖滯洪池

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
議員會勘捷運汐東線吉林街工地防汛整備狀況。圖／觀天下有線電視提供
議員會勘捷運汐東線吉林街工地防汛整備狀況。圖／觀天下有線電視提供

今年6/25日的豪大雨，造成汐止區吉林街、南陽街涵洞一帶積淹水，所以今(13)日新北市議員白珮茹就特地前往捷運汐東線吉林街工地，視察防汛整備，目前捷運局己經開挖滯洪池以及水利局也支援抽水機，加大整體防洪量能。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來看捷運汐東線靠近吉林街這邊的工地，因為上次在6/25日豪大雨的時候，造成吉林街涵洞積水，今天特地來現場看，主要是沿著吉林街有2米乘2米的箱涵已經做好了，至於當時會什麼會淹水，因為當天的抽水機不足，無法發揮抽水功能，所以特地再來看現場狀況，目前捷運局有在水門前方挖了一個滯洪池，也有排水管路，如果將來抽水不及的時候，也可以直接接草濫溪的抽水站，水利局也支援了大型的抽水機組，高速公路橋下也有2台抽水機備用，未來要徑工程會再做永久的抽水站，會設置2台抽水機，會自動起抽。

環河里長黃世和說，當初颱風的豪大雨造成吉林街跟水門南陽街口局部淹水，捷運工程有積極解決這個問題，研議的結果是在水門旁邊做一個滯洪池，把水引到草濫抽水站，再加上增加了抽水機，再遇到豪大雨，積淹水問題應該能夠改善。

白珮茹提到，因為隨著全球的暖化，有時候雨量都無法估計，在6/25日的雨主要就下在內湖、南港的山區，緊鄰的社后地區時雨量爆增，很多滯洪池都已經滿了，所以就要做好預防，感謝捷運局將滯洪池先開挖，讓整體防洪量能可以加大。至於大家都很關心的汐東線進度，目前在靠近水門的部分，因為現在是汛期，水門的工程還沒辦法做，未來會在11月枯水期的時候，才會配合捷運工程將水門打掉加大，到明年五月會完成水門的拓寬工程，同時也會往內做臨時的堤防，捷運工程目前工程進度已經將近3成，希望2032年可以順利完工，讓汐東線可以早日加入城市的軌道運輸，讓地方建設及交通可以更順暢。

滯洪池 捷運 汐止 汐東線

延伸閱讀

憂滿潮再淹再到愛六路 謝國樑：防水閘門、抽水機組隨時戰備

北市無法自發細胞簡訊示警積淹水？水利處憂：大範圍憂擾民

625內湖大淹水…北市研議強降雨細胞簡訊 專家：嚴謹配套避免擾民

海線動脈 台中捷運藍線土建工程動工

相關新聞

逆轉！捷運萬大線加蚋站用地開發案 內政部、北市府行政官司勝訴確定

捷運萬大線LG04站（加蚋站）捷七用地聯合開發案爭議多時，地主英屬維京群島商勝方投資有限公司台灣分公司不滿台北市政府的都市計畫，將出租作為加油站、原地目為住宅區的土地，變更為捷運系統用地，而提行政訴訟救濟，一審判決宣告都市計畫案無效，案件上訴，最高行政法院今廢棄判決，自為改判內政部、北市府勝訴，全案確定。

北市無法自發細胞簡訊示警積淹水？水利處憂：大範圍憂擾民

台北市水利處今在議會針對625內湖淹水、評估淹水及防災等採用細胞簡訊做專案報告，根據中央規範，降雨警示不符合地方政府可發布的「疏散避難型類型」，因此會透過「戀戀水綠」官方Line傳送簡訊。議員當場質疑，不符合中央規範，發了會有罰則？水利處說，不會有罰則，但要與地方溝通，且若發布簡訊會是整個行政區...

北市府稽查寄居蟹、兆基違規 地政局：限期未改正將重罰

包租代管業者兆基集團相關公司疑爆財務及營運問題，北市府地政局在第一時間8月4日、5日查核寄居蟹管理顧問、寄居蟹租屋及兆基屋管等3家公司，對於不符規定事項，已當場令其限期改正，如屆期未配合、未改正或違規屬實，將依法從重裁處。

汐東捷運吉林街防汛整備 增抽水機、挖滯洪池

今年6/25日的豪大雨，造成汐止區吉林街、南陽街涵洞一帶積淹水，所以今(13)日新北市議員白珮茹就特地前往捷運汐東線吉林街工地，視察防汛整備，目前捷運局己經開挖滯洪池以及水利局也支援抽水機，加大整體防洪量能。

買菜找不到車位 汐止區秀豐市場週邊增機車停車場

汐止區秀豐市場每天採買的人很多，許多騎車買菜的民眾找不到停車位，因此引起不少民怨，所以新北市政府交通局就將一旁的公有地規劃停車場，現在施作完成，今(13)日立法廖先翔也到現場關心使用狀況，目前停車場規劃了27格的機車格方便民眾買菜停車。

三芝區西瓜採收遇雨大傷 有機農場改種新品種

時序到了瓜果大出時節，以往此時三芝區的街邊幾乎都可以見到知名大西瓜的身影，不過今年沿途都沒有農友路邊販售西瓜。原來是因為今年西瓜採收期恰好碰上了大雨，讓熟成的西瓜幾乎顆顆都水傷，品質無法採收更別說販賣到市面上。不過三芝的有機農場沒有放棄，近來再種下新品種西瓜，未來成功採收後將可以供消費者一人獨享或小家庭一次品嚐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。