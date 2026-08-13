汐東捷運吉林街防汛整備 增抽水機、挖滯洪池

今年6/25日的豪大雨，造成汐止區吉林街、南陽街涵洞一帶積淹水，所以今(13)日新北市議員白珮茹就特地前往捷運汐東線吉林街工地，視察防汛整備，目前捷運局己經開挖滯洪池以及水利局也支援抽水機，加大整體防洪量能。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來看捷運汐東線靠近吉林街這邊的工地，因為上次在6/25日豪大雨的時候，造成吉林街涵洞積水，今天特地來現場看，主要是沿著吉林街有2米乘2米的箱涵已經做好了，至於當時會什麼會淹水，因為當天的抽水機不足，無法發揮抽水功能，所以特地再來看現場狀況，目前捷運局有在水門前方挖了一個滯洪池，也有排水管路，如果將來抽水不及的時候，也可以直接接草濫溪的抽水站，水利局也支援了大型的抽水機組，高速公路橋下也有2台抽水機備用，未來要徑工程會再做永久的抽水站，會設置2台抽水機，會自動起抽。

環河里長黃世和說，當初颱風的豪大雨造成吉林街跟水門南陽街口局部淹水，捷運工程有積極解決這個問題，研議的結果是在水門旁邊做一個滯洪池，把水引到草濫抽水站，再加上增加了抽水機，再遇到豪大雨，積淹水問題應該能夠改善。

白珮茹提到，因為隨著全球的暖化，有時候雨量都無法估計，在6/25日的雨主要就下在內湖、南港的山區，緊鄰的社后地區時雨量爆增，很多滯洪池都已經滿了，所以就要做好預防，感謝捷運局將滯洪池先開挖，讓整體防洪量能可以加大。至於大家都很關心的汐東線進度，目前在靠近水門的部分，因為現在是汛期，水門的工程還沒辦法做，未來會在11月枯水期的時候，才會配合捷運工程將水門打掉加大，到明年五月會完成水門的拓寬工程，同時也會往內做臨時的堤防，捷運工程目前工程進度已經將近3成，希望2032年可以順利完工，讓汐東線可以早日加入城市的軌道運輸，讓地方建設及交通可以更順暢。