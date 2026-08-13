買菜找不到車位 汐止區秀豐市場週邊增機車停車場

汐止區秀豐市場每天採買的人很多，許多騎車買菜的民眾找不到停車位，因此引起不少民怨，所以新北市政府交通局就將一旁的公有地規劃停車場，現在施作完成，今(13)日立法廖先翔也到現場關心使用狀況，目前停車場規劃了27格的機車格方便民眾買菜停車。

秀豐市場自治會長施秀錦說，一直以來秀豐市場機車停車位都不夠，有一次在餐會上遇到當時的議員廖先翔有提到，想不到他還記得這件事，幫秀豐市場爭取了一個機車停車場，非常感謝，現在很多消費者來採買，更方便停車。

立法委員廖先翔表示，秀豐市場下午、晚上生意都非常好，民眾騎機車來過去都會停在汐科路上，但是現有的機車位是沒有辦法滿足消費的民眾，導致有些民眾採買會違規停車或是影響交通，警察也會現場取締，造成消費者或攤商希望有更多合法的機車位能夠讓民眾使用。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，因為市場有反應週邊的機車停車位不足，在盤點週邊的空間，後來在市場旁有找到一處空地，也請市府交通局一起會勘，後續設置了一般的機車停車格、一個身障停車格，交通局已經在7月底完成開放，民眾停車更方便。

廖先翔提到，在汐科路另一側，也就是單行道這一側，秀峰路側有一處本來是比較荒蕪雜亂的地，上面有違章建築，之前有先簡單處理過，除草也做環境整理，後來市場建議是不是能夠增加機車停車格，讓消費者能夠使用，後來就請新北市政府交通局協助，目前機車停車場已經設置完成，也鼓勵來採買的民眾，如果在汐科路那一側車格不夠的話，不要冒險違停，可以到汐止國中這一側有一個小型的機車停車場可以使用。