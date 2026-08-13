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烏來旅宿合法化…綠議員提自治條例 「逕付二讀」與否議會攻防

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳永福提案「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」草案。記者葉德正／攝影
新北市議員陳永福提案「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」草案。記者葉德正／攝影

烏來地區長期受到許多法令限制發展困難。民進黨新北市議員陳永福今天在議會提案「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」草案，他認為此條例攸關地方生存危機，希望不送法規會直接逕付二讀在大會討論，不過有議員認為與議事程序不符，雙方激烈討論，最後議長蔣根煌介入協調，最後決議仍送法規會，但8月28日送大會二讀。

陳永福指出，烏來有溫泉資源、原住民族文化及自然景觀，但全區都在新店溪清潭水源水質水量保護區，土地使用及建築管理受到法令限制，為兼顧水源保育、公共安全、環保與地方產業發展，制定自治條例，以輔導優先、限期改善及配套管理方式，促進烏來觀光永續發展。

草案共6條，適用自治條例施行前已在烏來區實際經營旅館、民宿，有意申請合法化，且經主管機關認定適宜納入輔導管理的業者，業者可透過輔導機制辦理相關文件申請、審查、補正及許可，以及旅館業或民宿登記證申請，輔導期間合計最長5年，若因特殊情形無法在期限內完成可申請展延。

業者若逾期仍未取得旅館或民宿登記證、自行撤回或放棄申請、被認定已無法取得合法經營所需許可，或申請資料不實，都視為未完成合法化；之後仍被查獲違法經營，將加重裁罰等。

市議員陳儀君認為，支持烏來發展，但不能太過倉促，應經法規委員會充分討論後再進入二讀，也能讓各黨議員提出的意見都有機會納入。

市議員林金結主張，草案送法規委員會是程序上的一道防線，應逐條檢視文字及內容，可建請法規委員會優先處理，一周內完成審查。

但陳永福直言「真的不能等」，若等到議員到齊才處理，對烏來旅宿業者並不公平；即使交付二讀，議員仍可在二讀階段把關；市議員黃淑君也說，本屆議會任期至12月25日，她支持加速處理，不應讓烏來旅宿問題拖到下一屆。

議員馬見則表示，身為唯一戶籍、居住在烏來的議員，烏來長期面臨觀光、產業及族群等結構性問題，市府不應讓烏來成為「化外之民」，草案源自烏來觀光協會及旅宿業者訴求，希望解決旅宿合法經營等問題，並呼籲市府應表明態度。

議員蘇泓欽則建議，既然各黨團都認同協助烏來旅宿業者、加速法案處理，就應送法規委員會審查，但要求下周盡速完成，再送大會討論，否則自治條例都跳過法規會直接二讀，恐讓後續議案比照辦理，弱化法規委員會功能。

經過議長蔣根煌協調，最後決議仍送法規會，但8月28日送大會二讀。

討論過程中，林金結在詢問觀旅局長楊宗珉訂定自治條例是否與自治區法令相牴觸時，馬見在座位上回應「不會抵觸」，林金結認為馬見插話拍桌抗議，場面一度緊張。

新北市議員陳永福提案「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」草案。記者葉德正／攝影
新北市議員陳永福提案「新北市烏來區旅宿產業輔導合法化自治條例」草案。記者葉德正／攝影

烏來 議員 蔣根煌

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