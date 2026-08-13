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三芝區西瓜採收遇雨大傷 有機農場改種新品種

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區西瓜熟成期碰大雨無法採收，業者嘗試種植新品種西瓜。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區西瓜熟成期碰大雨無法採收，業者嘗試種植新品種西瓜。圖／紅樹林有線電視提供

時序到了瓜果大出時節，以往此時三芝區的街邊幾乎都可以見到知名大西瓜的身影，不過今年沿途都沒有農友路邊販售西瓜。原來是因為今年西瓜採收期恰好碰上了大雨，讓熟成的西瓜幾乎顆顆都水傷，品質無法採收更別說販賣到市面上。不過三芝的有機農場沒有放棄，近來再種下新品種西瓜，未來成功採收後將可以供消費者一人獨享或小家庭一次品嚐。

三芝有機農場馬文權說，三芝有機農場也是年年都種原生種西瓜，今年因為溫升比較晚，一直到六月溫度才熱起來，而長到剛好熟成的西瓜要採收時又碰上好多場的大雨，三芝有機農場的西瓜也是顆顆水傷，沒有辦法販售，不過近來農場再度挑選新品種馬卡龍西瓜與棒球西瓜種下，透過新品種嘗試，探探適不適合生產，也看看市場的接受度。

嘗試種植的馬卡龍西瓜與棒球西瓜都屬於小個頭的西瓜，適合小家庭或是一人獨享，而棒球西瓜又稱半糖西瓜，除了可以獨享外，更不需要擔心會太甜造成身體負擔。

馬文權表示，農場面對今年西瓜的全覆沒沒有放棄，嘗試不同品種的西瓜種植，在不久的將來可望再有小西瓜問世，為三芝西瓜市場增添新品與驚喜。

西瓜

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