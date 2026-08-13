打燈？不打燈？ 立委萬里區瑪鋉路口會堪釐清

臺2線萬里區瑪鋉路口，往基隆方向行駛一邊通往山線一邊則是通往海線。近來有不少用路人通過路口往海線方向沒有打左轉方向燈被檢舉開罰，立委廖先翔接獲民眾的諮詢，因此也發起會勘，希望能夠來釐清到底要如何打方向燈才符合法規，避免用路人因不清楚而收到罰單。

立委廖先翔指出，這個Y字型的路口，一邊通往山線，一邊則是走海線，到底哪一邊是道路的續行？因為續行道路是不需要打方向燈，但同時這又是一個路口，路口必須要按照道路上的標示去打方向燈，因此辦理會勘，希望可以釐清執法上有爭議的部分。

許多用路人都認為這個路口通往海線的車行方向沒有轉彎、是直行因此不需要打方向燈，但其實路口繪製的標線直行是指向山線，而通往海線方向則是左轉標線，因此隨著標線指示是需要打左轉燈。為了避免受罰爭議，在會勘中也商討出兩階段的改善辦法。

立委廖先翔說，短期內，這個路口前將會先設立指示牌，清楚告知通往海線方向的車輛必須打左轉方向燈。而中長期則是評估透過交通工程的改變，讓通往山線與海線方向的車流提前的區隔開，為此在通過這個路口時就都是直行方向不需要打方向燈，期待藉此改善民眾因搞不清楚如何打燈而接到罰單受罰的狀況。