三芝苗圃青農重新出發 災後邊重建邊增能

三芝區的富朵苗圃前年遭遇山陀兒颱風的侵襲，土石流將育苗場掩埋，導致農場育苗工作都無法進行，一年過去，為了要趕快恢復花苗的育苗生產，青農黃信輝在今年初從整地開始，近來整個農場從荒煙蔓草蛻變成乾淨平整的土地，一步步讓土地重獲新生，就是準備重新出發，繼續投入育苗生產。

富朵苗圃黃信輝說，經歷了兩次嚴重的風災襲擊，幾乎是灰心到想要放棄，最終那份想在家鄉耕耘的信念戰勝，轉念去透過增能與學習，讓未來的苗圃工作可以更多元、扎實與穩定，不僅如此，也因多次受災，要重新場域規劃，避免再次的土石流，讓產業再受打擊。

現在平整的土地上，那片歷經兩次被土石淹沒的場域，要改種植樹木取代被淹沒就沒了的植栽。而其餘的部分，未來也將會持續打造成育苗場地並且投入育苗生產工作。

富朵苗圃黃信輝再表示，一年多過去，從想放棄到振作去學習與增能，認識更多的植物與種植技巧，同時間農場也穩步地整理，接下來就要走過土石流陰霾，讓整地完畢的富朵苗圃準備重新整裝再出發。