625內湖大淹水…北市研議強降雨細胞簡訊 專家：嚴謹配套避免擾民

北市0625內湖大淹水後，北市府評估「強降雨細胞簡訊」可行性，但據中央規範，降雨警示不符地方可發布的「疏散避難型類型」，但可透過「戀戀水綠」官方Line推播警示。上次里內淹水的金龍里長吳欣芸說，如只是透過戀戀水綠等同「重複客群」，不加入的還是不會收到；明湖里長謝明均也認為，要發細胞簡訊才有效果。

水利專家、水利工程技師仲裁人歐文松認為，因地震等災難明確，但強降雨造成的淹水有其範圍性、還有累積的過程，只能像氣象預報的事先提醒，如果要發布細胞簡訊，因現強降雨頻繁，所以多大的強降雨要發簡訊、範圍等，必須更加嚴謹，就像要不要放颱風假，可能會有模糊地帶，所以要有嚴謹配套。

歐也認為，政府有將災害資訊公開的職責，但民眾也應該要有自主的防災意識，如果民眾位於強降雨的高風險高敏區，自己也要有主動防災意識，應主動加入相關APP、培養防災意識，至於年紀較大、弱勢部分，政府可以透過里長等系統協助。

金龍里長吳欣芸認為，因應強降雨，市府如果要有好的警示效果，不應是以APP、或還要加入Line好友才能有警示，用電信定位的細胞簡訊會比較有效，因要求民眾加入新的平台都是一個負擔，但如果是依照基地台定位，可針對預估豪大雨較大區域，讓這範圍民眾收到細胞簡訊。

也常有強降雨的東湖地區明湖里長謝明均認為，如果是要透過先加Line的戀戀水綠官方Line推播細胞簡訊，效益的確就比較有限，應該是要像地震等手機細胞簡訊，效果才會比較看得到，里民也比較感受得到。

不過他認為，面對愈來愈多的強降雨，與其因應強降雨發布細胞簡訊，還是應該了解為什麼會淹水？找出發生淹水原因，並且加強相關措施改善，細胞簡訊的警示只能是輔助。