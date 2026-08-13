北市無法自發細胞簡訊示警積淹水？水利處憂：大範圍憂擾民

台北市水利處今在議會針對625內湖淹水、評估淹水及防災等採用細胞簡訊做專案報告，根據中央規範，降雨警示不符合地方政府可發布的「疏散避難型類型」，因此會透過「戀戀水綠」官方Line傳送簡訊。議員當場質疑，不符合中央規範，發了會有罰則？水利處說，不會有罰則，但要與地方溝通，且若發布簡訊會是整個行政區，不會小區域發送。

水利處長張凱堯說明，針對水情資訊推播，建置「戀戀水綠」Line官方帳號，加入好友可透過選單操作，完成警報訂閱。除了該平台外，也能透過國家災害防救中心的Line帳號、消防局行動災害App等，依照自身需求主動查詢水情。

不過，針對細胞簡訊部分，張凱堯說，洽詢行政院災防辦，若恢復單純「降雨警示」並不符合現行地方政府可發布「疏散避難類型」，後續將由消防局函請氣象署評估可行性。

議員苗博雅質疑，在0625內湖積淹水時，中央氣象署上午10時12分就有發細胞簡訊，示警大雷雨將至注意安全，10時20分開始出現積淹水，北市在這8分鐘卻沒有預警。「很奇怪，法律有規定細胞簡訊不准發？中央氣象署都發簡訊了。」

民政委員會一召洪健益追問，如果水利處自行發細胞簡訊是否會有罰則？能不能直接和中華電信接洽？

議員鍾佩玲說，專案報告內都有寫出時雨量超過100.5毫米，氣象署都已發布簡訊，台北市不能多做？即便說可以透過「戀戀水綠」平台，但人數僅2萬多人，應該要和消防局行動防災App或民政局Line系統等合作，增加觸及。

此外，議員陳宥丞說，他自己實測「戀戀水綠」詢問哪裡邊可以取得沙包，竟然回答僅開放官方人員使用這項功能，隨後又要詢問靠近哪個水域等問答題，倒不如和民政局Line推播，不需要執意都要以「戀戀水綠」發布訊息。

消防局說明，目前發細胞簡訊沒有罰則，不過中央規範發布細胞簡訊僅有26種類，降雨疏散不包含在其中。張凱堯補充，每區的積淹水站點屬於大範圍，較難以路段區域來示警，若發布細胞簡訊就會以整個區域發送，憂心擾民，但這部分也會持續研議，並與民政單位等結合。

陳宥辰補充，以韓國發送細胞簡訊為例，只要附近有失蹤兒童等都會推播到周遭民眾的手機內，同時也能依照不同情境，將細胞簡訊的聲音震動調整。張凱堯表示，會再兩周內做相關研議。