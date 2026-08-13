無論晴雨天也要上山照顧獨居長者 他獲頒長照服務獎

新北市65歲以上人口逾82萬人，已邁入超高齡社會，長照服務已成為支撐家庭照顧與長者生活的重要力量。長照服務員王仁燮即使在寒冬雨天也上山服務獨居長者，用耐心及關懷照顧，成為長者生活中的重要依靠，今獲新北市長照服務人員「個人菁英獎」表揚。

新北市政府今天在市立聯合醫院三重院區國際會議廳舉辦「新北市第三屆長照服務人員獎頒獎典禮」，由副市長劉和然代表市府頒獎，表揚39位優秀長照服務人員及13家績優長照團體。

劉和然表示，新北市65歲以上人口已突破82萬人，正式邁入超高齡社會，新北市今年正式成立六都首創專責機關「高齡長期照顧處」，未來將持續結合醫療、長照、社福及智慧科技資源，完善在地照顧服務網絡，落實「在地安養、健康老化」政策，打造讓長者安心、家屬放心的照顧環境。

在新北市私立護老樂活居家長照機構擔任長照服務員的王仁燮，曾服務一名居住山區獨居長者，面對交通不便及艱困環境，不畏風雨上山提供服務，即使寒冬雨天也未曾間斷，他以耐心與關懷逐步取得長者信任，用一次次的堅持與付出，成為長者生活中重要依靠，今獲得本屆「個人菁英獎」。

此外，榮獲「團體卓越獎」永和耕莘醫院社區整合型服務中心，長期深耕社區，致力整合醫療、長照及在地資源，面對多元且複雜的照顧需求，積極串聯社政、警政及相關服務網絡，協助個案與家庭銜接適切照顧服務，並透過持續追蹤、家訪及跨單位協作，逐步建構完整且穩定的在地照顧支持網絡，讓有需要的家庭獲得持續且適切的照顧。

高齡長期照顧處長林惠萍表示，每位得獎者都是新北長照服務網絡中不可或缺的重要力量，展現長照工作的專業與價值，更以實際行動守護長者尊嚴。未來新北市政府將持續攜手產、官、學及民間夥伴，精進長照服務品質，實踐安居樂業、在地老化的願景，讓長者安心在熟悉的社區生活，也讓照顧者獲得更多支持。

高齡長期照顧處提醒，民眾若家中有符合長照3.0申請資格者且有長照服務需求，歡迎撥打長照專線1966，由專人協助申請長照服務及評估，提供最適切的照顧資源，陪伴家庭一起走過照顧旅程。