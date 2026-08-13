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借閱證也能跨太平洋 新北攜手合作美國灣區3大圖書館

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
在新北市政府副秘書長龔雅雯（中）見證下，新北市立圖書館吳佳珊館長（右）與美國舊金山公共圖書館長Michael Lambert共同簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供
在新北市政府副秘書長龔雅雯（中）見證下，新北市立圖書館吳佳珊館長（右）與美國舊金山公共圖書館長Michael Lambert共同簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館首度與美國舊金山灣區3大公共圖書館系統建立跨國合作，分別與舊金山公共圖書館、阿拉米達郡立圖書館及聖塔克拉拉郡立圖書館簽署合作備忘錄（MOU）。未來雙方讀者可憑原館借閱證申辦合作館借閱證，使用彼此數位館藏及線上資源，並將進一步推動館藏、閱讀推廣及館員專業交流。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，新北市與美國舊金山灣區同樣具多元族群及移民文化特色，市圖長期推動多語館藏、多元文化及閱讀服務，希望透過這次合作，深化閱讀平權、館藏交流與專業經驗分享。

新北市圖此次合作的3個圖書館各具特色，包括歷史悠久、率先提供全中文網站服務的舊金山公共圖書館，以及長期深耕社區閱讀、多元文化與數位服務的阿拉米達郡立圖書館、聖塔克拉拉郡立圖書館。

新北市政府副秘書長龔雅雯見證下，吳佳珊於8月11日至13日前往美國灣區，陸續與3個圖書館系統完成MOU簽署。此次合作最大亮點為互惠核發借閱證，未來雙方讀者可憑原館借閱證申請合作館借閱證，進一步使用彼此的數位館藏與線上資源。

除借閱證互惠外，雙方未來也將進行圖書、期刊及出版品交流，並規畫於館內設置特色館藏專區，展示彼此具代表性的出版品及文化特色，讓新北讀者認識美國灣區人文風貌，也讓當地讀者透過館藏進一步認識台灣文化。

新北市立圖書館表示，目前新北共有107座公共圖書館，每年服務數千萬人次，此次與美國灣區3大公共圖書館系統合作，除擴大數位閱讀資源，也希望透過閱讀及文化交流，持續拓展國際合作。

在新北市政府副秘書長龔雅雯（中）見證下，新北市立圖書館吳佳珊館長（右）與美國舊金山公共圖書館長Michael Lambert共同簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供
在新北市政府副秘書長龔雅雯（中）見證下，新北市立圖書館吳佳珊館長（右）與美國舊金山公共圖書館長Michael Lambert共同簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供

在新北市政府副秘書長龔雅雯見證下，新北市立圖書館吳佳珊館長與美國舊金山公共圖書館長Michael Lambert共同簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供
在新北市政府副秘書長龔雅雯見證下，新北市立圖書館吳佳珊館長與美國舊金山公共圖書館長Michael Lambert共同簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供

圖書館 新北 美國

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