瑞芳九份阿妹茶樓捐贈回收車 攜手守護九份山城環境

汐止區厚德里老人共餐邁入第14年，每個星期三的午餐約會，志工媽媽們都會準備拿手好菜招待長輩，吸引上百位的長輩參加，所以鄰近的銀行業者也一起做愛心，今(12)日捐贈白米、醬油等物資提供共餐使用，還帶了水果來和長輩分享，現場也和警分局宣導防詐騙，讓長輩收獲滿滿。

2026-08-12 18:20