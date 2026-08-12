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瑞芳九份阿妹茶樓捐贈回收車 攜手守護九份山城環境
為協助提升環境服務量能，長期深耕九份的阿妹茶樓秉持「回饋地方」理念，今(12)日捐贈一輛資源回收車予新北市環保局瑞芳區清潔隊，以實際行動支持環境保護及地方公益，展現民間單位與環保局攜手守護家園的精神。
此次捐贈儀式由新北市環保局副局長陳美玲代表接受，並回贈感謝狀。儀式中特別安排九份霞海城隍廟為捐贈的資源回收車舉行淨身、祈福儀式，祈求未來每次出勤都能平安順利。
副局長陳美玲指出，瑞芳區有九份、金瓜石等熱門觀光景點，其中九份老街垃圾收運是全市唯一全年無休的路線，但因九份老街巷弄狹窄，大型垃圾車無法進入，只能仰賴小型資源回收車進巷收運。此次捐贈的回收車將配置於瑞芳區清潔隊，協助垃圾收運及環境維護，提升作業效率與服務品質。
阿妹茶樓表示，多年來清潔隊無論平日或假日都堅守崗位，默默守護九份環境，讓居民及遊客都能享有乾淨舒適的生活與旅遊空間。希望透過捐贈提供更完善的設備，具體支持第一線清潔同仁，也期待帶動更多企業投入公益服務，共同守護家園。
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