快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳九份阿妹茶樓捐贈回收車 攜手守護九份山城環境

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
阿妹茶樓捐贈資源回收車，具體支持第一線清潔同仁。圖／觀天下有線電視提供
阿妹茶樓捐贈資源回收車，具體支持第一線清潔同仁。圖／觀天下有線電視提供

為協助提升環境服務量能，長期深耕九份的阿妹茶樓秉持「回饋地方」理念，今(12)日捐贈一輛資源回收車予新北市環保局瑞芳區清潔隊，以實際行動支持環境保護及地方公益，展現民間單位與環保局攜手守護家園的精神。

此次捐贈儀式由新北市環保局副局長陳美玲代表接受，並回贈感謝狀。儀式中特別安排九份霞海城隍廟為捐贈的資源回收車舉行淨身、祈福儀式，祈求未來每次出勤都能平安順利。

副局長陳美玲指出，瑞芳區有九份、金瓜石等熱門觀光景點，其中九份老街垃圾收運是全市唯一全年無休的路線，但因九份老街巷弄狹窄，大型垃圾車無法進入，只能仰賴小型資源回收車進巷收運。此次捐贈的回收車將配置於瑞芳區清潔隊，協助垃圾收運及環境維護，提升作業效率與服務品質。

阿妹茶樓表示，多年來清潔隊無論平日或假日都堅守崗位，默默守護九份環境，讓居民及遊客都能享有乾淨舒適的生活與旅遊空間。希望透過捐贈提供更完善的設備，具體支持第一線清潔同仁，也期待帶動更多企業投入公益服務，共同守護家園。

瑞芳 九份 霞海城隍廟

延伸閱讀

基隆今辦祈福淨爐儀式 累計逾2千公噸紙錢運到焚化爐燃燒

日治時期全亞洲最大選煉廠！水湳洞「十三層遺址」 成九份觀光景點

兆豐銀行完成全台1,300校迷你棒球球具捐贈 開啟孩子的棒球夢

台西獅子會發動18個團體 清理海螺圓環台西門面煥然一新

相關新聞

青年接班翻轉新莊廟街 今年新增5家特色老店擦亮招牌

新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，延續去年成果，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班，藉由市府計畫合作擦亮招牌，也為廟街商圈注入新氣象。即日起至31日，5家特色老店均推出限定優惠，邀請民眾感受新舊交融的老街魅力，品嘗在地經典好滋味。

馬崗石頭屋重啟文資審議 新北登錄為歷史建築

新北市文化局今天公告，貢寮區馬崗街11、12號民宅為東北角早期居民就地取材搭建的石造建築，具高度地域風貌與建築特色，近日...

動腦又懷舊 汐止秀峰社區銀髮族歡唱採茶相褒歌

汐止區秀峰社區發展協會開辦銀髮俱樂部，每個星期三長輩們可以一起打麻將、唱唱歌，不但能動動腦還能放鬆心情，而這次則是邀請專業老師來教長輩們唱相褒歌，也就是採茶歌，有趣的歌詞內容，長輩說聽起來跟唱起來都很有意思。

汐止區厚德里老人共餐邁入14年 銀行獻愛心

汐止區厚德里老人共餐邁入第14年，每個星期三的午餐約會，志工媽媽們都會準備拿手好菜招待長輩，吸引上百位的長輩參加，所以鄰近的銀行業者也一起做愛心，今(12)日捐贈白米、醬油等物資提供共餐使用，還帶了水果來和長輩分享，現場也和警分局宣導防詐騙，讓長輩收獲滿滿。

雙溪綠寶南瓜日8/23登場 邀您漫遊山城體驗綠色文旅

深耕在地多年的「注腳雙溪」今年推出「雙溪綠寶．綠色文旅」系列活動，首場「雙溪南瓜日」將於8月23日登場，以雙溪在地小農優質南瓜為主題，規劃「吃南瓜、玩南瓜、走南瓜」三大深度體驗，邀請民眾搭乘火車走進雙溪山城，透過五感探索在地農產、人文故事與綠色生活。

瑞芳九份阿妹茶樓捐贈回收車 攜手守護九份山城環境

為協助提升環境服務量能，長期深耕九份的阿妹茶樓秉持「回饋地方」理念，今(12)日捐贈一輛資源回收車予新北市環保局瑞芳區清潔隊，以實際行動支持環境保護及地方公益，展現民間單位與環保局攜手守護家園的精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。