雙溪綠寶南瓜日8/23登場 邀您漫遊山城體驗綠色文旅

深耕在地多年的「注腳雙溪」今年推出「雙溪綠寶．綠色文旅」系列活動，首場「雙溪南瓜日」將於8月23日登場，以雙溪在地小農優質南瓜為主題，規劃「吃南瓜、玩南瓜、走南瓜」三大深度體驗，邀請民眾搭乘火車走進雙溪山城，透過五感探索在地農產、人文故事與綠色生活。

配合系列活動同步推出「雙溪綠寶護照」，串聯雙溪、三貂嶺及福隆共18家綠色旅遊夥伴店家，民眾可透過護照走訪特色店家、體驗綠色消費，深入認識雙溪及周邊地區的永續旅遊魅力。

8月23日南瓜日活動當天以雙溪為主要活動場域，上午場時間為上午9時至中午12時，限額20人。活動將從雙溪火車站故事解說揭開序幕，接著體驗南瓜糕DIY，透過搓揉及雕花創作認識南瓜特色，並享用由青創店家「水水式栖」開發的「南瓜三吃快樂餐」，同時持「雙溪綠寶護照」走訪在地綠色消費店家集點。

下午則規劃A、B兩場，時間為下午2時至4時30分，每場限額15人，提供兩種彈性行程選擇，民眾可選擇先製作南瓜糕再走讀市街，或先走逛集點再體驗南瓜糕DIY。活動結合雙溪老街導覽、AR手遊互動尋寶及綠色消費，完成指定集點後，還可至注腳雙溪兌換有機友善「綠寶好禮」。

連續五年獲得GTS國際綠色旅行標章認證的注腳雙溪表示，期盼透過「雙溪綠寶．綠色文旅」系列活動，讓更多旅人以低碳方式走進雙溪，認識在地產業與文化，同時鼓勵旅客自備容器、支持在地友善農產，落實綠色旅遊理念。

「雙溪南瓜日」之後還將陸續推出野薑花日、山藥日及香菇日，依四季特色農產規劃不同主題體驗，讓旅人每個季節都能以不同方式認識雙溪。活動即日起開放報名，8月14日前完成報名可享早鳥優惠，名額有限，歡迎民眾至「注腳雙溪」Facebook粉絲專頁或致電(02)2493-1158洽詢報名，搭乘火車來趟低碳、慢遊又充滿在地特色的雙溪輕旅行。