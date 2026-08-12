汐止區厚德里老人共餐邁入14年 銀行獻愛心

汐止區厚德里老人共餐邁入第14年，每個星期三的午餐約會，志工媽媽們都會準備拿手好菜招待長輩，吸引上百位的長輩參加，所以鄰近的銀行業者也一起做愛心，今(12)日捐贈白米、醬油等物資提供共餐使用，還帶了水果來和長輩分享，現場也和警分局宣導防詐騙，讓長輩收獲滿滿。

接近中午時間，長輩們陸續來到活動中心報到，汐止區厚德里推動長者共餐服務已經超過14年，就因為看到厚德里長期照顧長者的用心，鄰近的銀行業者也主動響應公益善舉。

華南銀行樟樹灣分行經理程煥凱表示，來到樟樹灣地區，覺得這邊人親土親，有這樣的活動覺得應該要共襄盛舉，所以，就跟總行申請一些經費做物資的捐贈，贊助老人共餐活動。

厚德里長陳有諒提到，今天非常高興華南銀行樟樹灣分行來厚德里老人共餐做社會服務，加菜還捐了一些白米、油、鹽以及送水果給老人家，真的很感謝，里內做老人共餐也做了10幾年，光是便當就包了8萬多個出去，厚德里老人共餐完全是不收費，長輩們常來吃，都吃的很開心。

業者不僅特別準備了新鮮水果送給長輩享用，也捐贈白米、醬油等物資，提供老人共餐使用，希望透過企業力量回饋在地社區，為每週的共餐活動注入更多溫暖與資源，一起關懷在地長者，而因為詐騙案件還是很多，當天銀行也和警分局一起宣導防詐騙，溫馨的用餐氛圍與熱情服務，每個星期都吸引上百位老人家來共餐。

汐止區公所也頒發感謝狀表示感謝，中午共餐，當天準備了滷雞腿、炒青菜、炒豆干等，長輩都自備了餐盒，打包便當回家享用，在厚德里共餐的活動中心裡，感受到滿滿的溫暖。