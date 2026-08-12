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免費營養午餐不打折 陳偉杰：新北市府要做3件事嚴防品質鬆懈

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今天質詢營養午餐議題。圖／摘自新北市議會YouTube直播
新北市議員陳偉杰今天質詢營養午餐議題。圖／摘自新北市議會YouTube直播

新北市公立國中小全面免費營養午餐即將上路， 新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時指出，免費不代表品質可以打折，過去家長自費訂餐尚能透過「用腳投票」反映意見，全面免費後市府須擔起監督重任，莫讓團膳業者因缺乏競爭壓力降低供餐品質，要求市府要有「供餐品質稽核與淘汰機制」、「剩食追蹤檢討」及「在地小農採購比例」。

陳偉杰指出，家長過去付費訂餐，若發現菜色不佳或衛生有疑慮，有更換業者空間，全面免費後，預算全數由市府編列，團膳業者可能因失去市場競爭壓力而鬆懈。

教育局長張明文說，各校午餐的委員會採監督制度，訂定的契約是關鍵，各校皆有公版指標跟汰換機制，相關違反機制的結果會讓公司了解。

教育局將原住民族與客家特色食材導入校園午餐，陳偉杰強調，多元文化固然重要，但「學生願意吃、吃得完」才是檢驗政策成效的唯一標準，若最後淪為菜色看似豐盛但剩食量居高不下，只會造成浪費，要求教育局在特色料理上路後，必須落實學生接受度測驗與剩食量統計，若發現特定菜色剩食率過高，應建立滾動式調整菜單的機制，以切合學生口味。

張明文說，明年一月開始廚餘部分會另行收費，若廚餘量減少，將會有回饋機制提供給學校，鼓勵師生減少剩食。

陳偉杰說，三芝、石門、八里、淡水擁有極其豐富的在地優質小農與特色食材，免費營養午餐政策應與在地農業結合，優先採用北海岸在地食材，落實食農教育並實質照顧在地農民生計，而非讓多元文化料理變成大廠商統一規格化的公版菜單，要求教育局盤點並公布目前在地食材的採購比例。

營養午餐 陳偉杰 免費

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