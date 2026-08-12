動腦又懷舊 汐止秀峰社區銀髮族歡唱採茶相褒歌

汐止區秀峰社區發展協會開辦銀髮俱樂部，每個星期三長輩們可以一起打麻將、唱唱歌，不但能動動腦還能放鬆心情，而這次則是邀請專業老師來教長輩們唱相褒歌，也就是採茶歌，有趣的歌詞內容，長輩說聽起來跟唱起來都很有意思。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進表示，很高興邀請到很有名的林金城來進行採茶歌也就是相褒歌的教唱，讓社區長輩回憶一下過去有生活過的情景，像汐止也有產茶，相信長輩一定有聽過採茶歌，林老師是這方面的專長，這是很有意義的活動。

老師林金城提到，差不多30年的時間都在採集相褒歌、尤其是北部的桃園、新北、台北，這次就挑選了一些比較趣味的來跟大家分享，相信一些長輩都會有共鳴，雖然台語的字大家可能不熟悉，但是一唱就懂了，自己也是汐止人，前陣子遇到胡理事長得知有老人共餐，就覺得很適合教唱相褒歌，像是以前還沒有電視3C產品時，大家有空就坐在樹下就在唱，而且語言也可以傳承，很多人都是聽自己的爸爸媽媽唱或是採茶的時候聽到，透過口傳，流傳下來。

長輩說很喜歡這堂課，因為是初次體驗，從來沒有聽過，覺得很有趣，第一次聽覺得就像平劇一樣，但是很好玩，歌詞經過老師解釋後就很清楚，而且可以吸收一下以前的台語歌、台語字，而且歌詞了解後是有相褒的意思，聽起來唱起來都很有意思。