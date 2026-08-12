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「我的新北市」粉絲破103萬 15周年攜手三鶯線推解謎活動

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天與20名「我的新北市」粉絲搶先體驗捷運三鶯線實境解謎活動，邀民眾搭乘捷運走訪沿線景點、認識三峽與鶯歌地方文化。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天與20名「我的新北市」粉絲搶先體驗捷運三鶯線實境解謎活動，邀民眾搭乘捷運走訪沿線景點、認識三峽與鶯歌地方文化。記者張策／攝影

新北市政府「我的新北市」Facebook官方粉絲專頁成立15周年，新聞局結合捷運三鶯線通車，推出「我的星際好友─乘著三鶯去旅行」實境解謎活動。新北市長侯友宜今天與20名首發團粉絲搶先體驗三峽站關卡，邀民眾搭乘三鶯線走訪沿線景點，從公共藝術、地方文化及城市故事中探索三峽、鶯歌。

侯友宜表示，「我的新北市」成立15年來，長期記錄新北大小事，也是市府與市民溝通的重要平台，目前粉絲人數已突破103萬6000人。此次特別邀請20名粉絲參與首發活動，希望透過捷運及實境解謎，讓民眾用不同方式認識城市。

侯友宜說，三峽、鶯歌擁有深厚的歷史文化與傳統產業，三鶯線通車不只是交通建設的新里程碑，也串起三峽老街、鶯歌老街、陶瓷博物館、美術館、客家文化園區等景點，沿線也結合公共藝術與地方特色，希望捷運不只是交通工具，也能成為串聯文化與觀光的重要媒介。

新聞局表示，本次實境解謎活動以三鶯線沿線公共藝術、地方文化及城市故事為主軸，在頂埔站、三峽站、台北大學站、鶯歌車站及陶瓷老街站設置5個解謎關卡，民眾可搭乘捷運逐站挑戰，活動持續至11月1日。

完成五大關卡任務的民眾可參加抽獎，有機會獲得iPhone 17、Nintendo Switch 2及三鶯在地好禮等獎項。配合三鶯線試營運至8月31日，新聞局也將於8月底抽出100張「我的新北市15周年×捷運三鶯線」限定紀念悠遊卡。

新聞局長李利貞表示，「我的新北市」自2011年成立以來，透過社群分享市政資訊、城市故事及生活大小事，目前粉絲數突破103萬6000人，居全台地方政府官方粉專之冠。未來也將持續透過創新互動方式，讓更多民眾認識新北不同面貌。

新北市長侯友宜在捷運三峽站體驗實境解謎關卡，活動結合三鶯線沿線公共藝術、地方文化及城市故事，邀民眾搭捷運探索新北。記者張策／攝影
新北市長侯友宜在捷運三峽站體驗實境解謎關卡，活動結合三鶯線沿線公共藝術、地方文化及城市故事，邀民眾搭捷運探索新北。記者張策／攝影

三鶯線 粉絲 新北

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